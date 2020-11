Detenen dos camioners a la Jonquera quan intentaven introduir de forma clandestina quatre migrants a Espanya

El lloc que havien condicionat per viatjar els migrants

El lloc que havien condicionat per viatjar els migrants - CNP

La Policia Nacional ha detingut dos camioners a la Jonquera per tràfic d'éssers humans quan intentaven introduir a Espanya clandestinament a quatre ciutadans afganesos. Tres d'ells són menors d'edat.

Els migrants estaven amagats en un compartiment lateral del remolc del vehicle pesant, que d'entrada està destinat a transportar palets buits i que en canvi, en aquest cas havia estat condicionat per a portar persones.

Els crits i cops que va escoltar un altre camioner que estava estacionat al seu costat en una àrea de servei de l'N-II, va, posar en alerta el 112.

Els joves van explicar a la policia que procedien d'Itàlia i que allà van pagar 200 euros cadascun per arribar a Espanya.



28 migrants des d'inici d'any

Amb aquests tres, ja són 28 els migrants arribats ocults en camions des de principis d'any a les comarques gironines. Aquest, però és el primer cop que la policia deté els camioners, ja que presumptament es dedicaven a introduir els joves il·legalment a Espanya.

Aquest dimecres es va produir un nou cas de troballa de migrants ocults en un camió, a Empuriabrava. Però el xofer, segons va manifestar, no tenia constància de la seva presència.

Els fets es remunten al 20 de novembre quan agents de la Policia Nacional, el passat dia 20 de novembre van detenir dos camioners de nacionalitat romanesa com a presumptes autors d'un delicte de tràfic il·legal de persones.

La intervenció va tenir lloc en una àrea de descans de l'N-II de la Jonquera, quan un ciutadà va alertar el servei d'emergències 112, que estava escoltant cops i crits que procedien de l'interior d'un habitacle de càrrega d'un camió que es trobava estacionat al lloc.

La Unitat d'Estrangeria i Documentació de la Jonquera va ser alertada per Mossos d'Esquadra, a l'ésser els competents en matèria d'estrangeria i control de viatgers, desplaçant-se fins al lloc una patrulla policial que es trobava als voltants.

Després de contactar amb el testimoni que havia trucat a emergències, van poder comprovar in situ els fets, localitzant tot seguit al conductor i l'acompanyant que conduïen camió.

Després de requerir-los que obrissin l'habitacle d'on sorgien els crits, els agents van localitzar al seu interior quatre persones que no tenien documentació.

Un cop identificats, van manifestar ser de nacionalitat afganesa i haver viatjat amagats al camió des d'Itàlia, i haver pagat per això als conductors la quantitat de 200 euros per persona. Tres d'ells al seu torn van al·legar ser menors d'edat.



Un compartiment condicionat

Viatjaven en un compartiment lateral del remolc del camió que normalment es fa servir per transportar els palets buits que han estat utilitzats per a la càrrega. Aquest habitacle havia estat condicionat, l'havien forrat per fer-lo més còmode i els migrants així podien viatjar estirats.

Davant les evidències, els policies van detenir el conductor i l'acompanyant com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, atès que haurien transportat als polissons en situació irregular fins a Espanya amb ànim de lucre.

La policia també va comissar la tractora i el camió, tots dos de matrícula romanesa, en tractar-se del mitjà per cometre el presumpte delicte. Ambdós han quedat a disposició del jutjat competent.

Els menors identificats van ser posats a disposició dels serveis d'atenció al menor competents, a través dels Mossos d'Esquadra, en tractar-se de joves desemparats (Menas).