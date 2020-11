Dos regidors de la CUP investigats pel tall del Tsunami a la Jonquera desobeeixen i es neguen a entrar al jutjat

Dos regidors de la CUP a l'Ajuntament de Navarcles (Bages) i Sant Pere de Riudebitlles (Penedès) investigats pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera entre l'11 i el 12 de novembre del 2019 han decidit "desobeir" i s'han negat a entrar al jutjat de Figueres a declarar. Són dues de les 25 persones que estaven citades aquest divendres per declarar davant del jutge, en la macrocausa que suma 197 encausats per desordres públics i danys. El regidor de Sant Pere de Riudebitlles i conseller comarcal, Isaac Ruana, assegura que la decisió vol "denunciar la deriva psicòpata de l'Estat espanyol" i qualifica la causa de "macroprocés judicial sense lògica ni sentit".

Una quarantena de persones s'han concentrat aquest divendres davant dels jutjats de Figueres per donar suport a la nova tanda de declaracions d'investigats pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera de fa un any. De les 25 persones citades avui, dos són regidors de la CUP que han decidit desobeir i no entrar al jutjat d'instrucció 4 on estaven citats. Es tracta de la regidora de l'Ajuntament de Navarcles, Ylènia Morros, i l'edil de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i conseller comarcal, Isaac Ruana.

En una roda de premsa a les portes del jutjat, Morros ha dit que es tracta d'una decisió "conscient" perquè no reconeixen la "legitimitat" dels actes dels quals els acusen i perquè "és la forma més directa i clara de demostrar el nostre rebuig a la repressió". Una repressió, ha afegit, que "té moltes cares" i que, entre elles, hi ha aquestes citacions que es repeteixen divendres rere divendres.

Morros ja no es va presentar a la primera citació a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca el passat mes de febrer.

Per la seva banda, Ruana ha assegurat que l'acció busca "denunciar la deriva psicòpata de l'Estat espanyol, represaliant persones que l'únic que han fet ha estat exercir el seu dret a mobilitzar-se". En aquest sentit, ha afegit que el que volen és posar de manifest que "no volem entrar al jutjat perquè no ens representa". "El que farem és seguir al costat de la gent i de la lluita al carrer", ha afegit.



Crida a "prendre partit"

Amb tot, ha animat a altres "companys i companyes electes" a "prendre partida d'aquesta desobediència". "Per denunciar públicament el que estem patint tots, que no deixa de ser un macroprocés judicial sense lògica ni sentit", ha insistit.

Tant ell com el portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha criticat també que s'hagi obligat a tots els investigats a desplaçar-se fins a Figueres, malgrat que molts són de municipis d'arreu de Catalunya i tot i les múltiples peticions dels advocats.



Una motivació "ideològica"

Majoral també ha dit que, després que gairebé la meitat de les persones encausades hagin passat pels jutjats, "ni el jutge ni la fiscalia han estat capaços de concretar acusacions més enllà del fet d'haver participat en aquesta mobilització". Una mobilització, ha afegit, que és similar a moltes de les que s'han produït en els darrers mesos i anys i que, no obstant, "no reben la via de la persecució penal".

"És a dir, que són incapaços de trobar una rellevància penal que justifiqui aquest procediment", ha remarcat. En aquest sentit, ha dit que només hi ha un motiu que justifiqui el procés: "La motivació ideològica". "És una mobilització independentista i l'Estat està entestat en perseguir els independentistes per tots els mitjans necessaris", ha insistit.

El portaveu d'Alerta Solidària ha explicat que els dos regidors que han decidit desobeir probablement s'enfrontaran a una ordre de detenció.



"Un dret que conquereix altres drets"

Per la seva banda, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha defensat l'acció dels investigats i ha dit que la formació sempre els donarà suport. "La desobediència civil sempre és un dret que conquereix altres drets i, en aquest cas, parlem del dret a l'autodeterminació del nostre poble", ha dit.

Està previst que la resta dels investigats citats aquest divendres es neguin a declarar davant del jutge que instrueix el cas.