Troben tres migrants ocults en un camió aturat en un aparcament d'Empuriabrava

Fa poc més d'una setmana, les comarques gironines van registrar un nou cas d'immigració sense papers en camions. Ahir se'n va descobrir un altre. En total es van localitzar tres migrants ocults en un tràiler aturat en un aparcament d'Empuriabrava.

Es tracta de tres joves d'Eritrea, d'entre 27 i 34 anys. Els migrants localitzats van ser traslladats fins a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Els agents van comprovar que mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la readmissió. És a dir, els migrants van ser retornats a França.

La descoberta dels polissons en aquest cas va produir-se cap a les vuit del matí, quan un camioner estava aturat en l'aparcament d'un establiment comercial a prop del carrer de la Marinada d'Empuriabrava. En aquest moment va començar a sentir cops que procedien de la zona de càrrega. Va obrir i va localitzar tres joves polissons a dins.

Arran dels fets, va demanar ajuda al comerç i van alertar la Policia Local de Castelló d'Empúries, que també va activar els Mossos d'Esquadra. A partir d'aquí, es va procedir a la identificació dels tres homes.



Parada a Ventimiglia

A banda, els agents van prendre declaració al xofer, que va explicar que havia sortit de la població italiana de Batsola el dia 23 de novembre. Des del dilluns havia fet camí cap a Empuriabrava, que era el seu destí final.

Durant el trajecte va fer parada a Ventimiglia per descansar. Indret on podrien haver entrat els migrants a l'interior del tràiler. La major part dels casos coneguts, la policia sospita que és on es produeix l'entrada dels polissons. Ventimiglia és un punt fronterer entre França i Itàlia, on hi hauria establertes màfies que afavoreixen la immigració clandestina a canvi de diners.

El camioner va explicar als policies que no va sentir res estrany després de marxar de Ventimiglia però va fer una aturada a Montpeller on va sentir unes fresses rares però no va sospitar de res. Després, segons el seu relat, va fer nit a la Jonquera i l'endemà va arribar fins a Empuriabrava, on es va fer la descoberta, va destacar.



Tornats a França

Cap dels polissons trobats aquest dimecres havia estat mai a Espanya i la Policia Nacional, un cop traslladats a la Jonquera, en va fer la seva readmissió a França.

Des de principis d'any s'han descobert almenys 25 polissons ocults en camions a Girona. Els últims el dimarts de la setmana passsada i en aquest cas anaven ocults en una de les autocaravanes que transportava el tràiler interceptat.