L'hipòdrom de 2,7 milions de Bàscara, destrossat i sense ús

Una pista i una tanca. És el que queda de l'hipòdrom, les pistes hípiques al costat del riu Fluvià que havien de ser una peça del gran projecte de la Ciutat del Cavall de Bàscara. Va comportar una despesa de 2,7 milions d'euros i avui pràcticament no en queda res. L'actual govern pretén reconvertir l'espai en un lloc d'oci amb rutes, navegació amb caiac i espai per a autocaravanes.

El complex hípic era una peça d'un gran projecte de l'exalcalde Lluís Lloret (CiU) per convertir la població en un referent en el món hípic. El complex es va situar al parc de la Resclosa, al nord amb el riu Fluvià, a l'est pel rec Llorenç i al sud per la carretera Gi-554 que va de Bàscara a Esponellà.

Allà s'hi va adequar un hipòdrom amb pistes sense grades on el Club d'Enganxes de les Comarques de Girona portava a terme les competicions. Part de les instal·lacions van resultar malmeses pel viaducte del tren d'alta velocitat. El conjunt del projecte no es va acabar de realitzar mai perquè s'hi preveia un restaurant, un edifici de formació i una escola eqüestre, entre altres serveis.

El 2011 va reobrir després de tres anys aturat per les obres del TAV i després de fer unes reformes per les destrosses causades pel viaducte. A la reobertura hi van acudir turistes, curiosos i s'hi van poder fer fins i tot apostes.

L'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina (ERC), constata, però, que l'activitat era mínima. S'hi feien molt poques carreres i la darrera va ser el 2012. «Dues proves en cinc anys», assenyala Saurina, que recorda haver assistit com alcalde durant una jornada a una activitat programada en la qual «van baixar a veure les curses dues persones» i «van deixar de fer carreres perquè no venia ningú». Però les instal·lacions van costar 2,7 milions d'euros, «una quantitat increïble», insisteix l'alcalde. «Es van haver de comprar terrenys, fer moviments de terres durant vuit mesos, camions i camions de terra per adequar les pistes», recorda Saurina, que creu que la població tenia altres necessitats.

I el que en queda, avui, són instal·lacions abandonades. De l'hipòdrom en queda la pista i una tanca. L'actual govern va deixar de fer-hi manteniment, i el temporal Gloria va causar-hi diverses destrosses.

L'exalcalde, als tribunals

Són les restes del somni de ser un referent hípic i convertir Bàscara en la Ciutat del Cavall. El projecte de l'exalcalde Lluís Lloret el va portar a realitzar convenis amb un empresari que, a canvi, podria desenvolupar un polígon. Però va acabar als tribunals i Lluís Lloret condemnat per a 3 anys i 9 mesos de presó per estafa. La sentència obliga l'exalcalde a indemnitzar l'empresari amb més de 6,2 milions d'euros. El procés encara s'està acabant de tancar pels recursos presentats.

Mentrestant, a Bàscara busquen passar pàgina i recuperar aquest espai amb un nou projecte. Per això, l'Ajuntament ha projectat un pla especial i el Consell Comarcal redactarà un projecte bàsic que podria estar enllestit l'any vinent.

La idea és adequar la part no inundable amb diversos equipaments i serveis, i la part de baix, a tocar el riu, que sigui un espai per passejar, anar en bici, amb un observatori d'aus, i l'inici de diverses rutes.

A la zona de dalt de la resclosa, s'hi faria un aparcament d'autocaravanes. Aquí hi hauria una zona de serveis amb alguna guingueta o petit establiment de restauració. El projecte es preveu que inclogui un zona de pesca i un tram del riu per navegar amb caiacs. Es podria navegar de la resclosa cap amunt, on no hi ha gairebé corrent, diu Saurina.

L'Ajuntament de Bàscara espera treure «tot aquest servei a licitació i que l'empresa que es quedi l'explotació de l'espai faci les modificacions que estiguin marcades al projecte i li compensarem amb anys de la concessió». Saurina espera que l'any vinent pugui estar enllestit el projecte per donar vida de nou a la resclosa.