Denuncien vuit joves fent «botellón» al carrer a Figueres

La Guàrdia Urbana ha denunciat aquesta matinada vuit joves que feien «botellón» al carrer a Figueres.

Cap a la una de la matinada, els agents mentre feien patrullatge per la ciutat, han localitzat el grup de joves bevent al carrer Marià Pujolar.

Segons la policia, estaven fent un consum compartit d'alcohol i no portaven mascareta.

Per aquest motiu, han acabat tots denunciats. Els han aixecat actes per quatre infraccions a les restriccions imposades per la pandèmia del coronavirus.

Concretament se'ls ha denunciat per trencament del toc de queda, consumir alcohol a la via pública, no portar mascareta i haver-se reunit més de sis persones.

