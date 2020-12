Castelló restaura 1,2 quilòmetres de la via verda fins a la desembocadura

La via verda de Castelló d'Empúries que es repararà.

La via verda de Castelló d'Empúries que es repararà. jaume purcallas

Castelló d'Empúries comença aquesta setmana les obres de condicionament d'1,2 quilòmetres de la via verda, des del sector Monseny fins a la desembocadura de la Muga. Els treballs tenen un cost de 750.000 euros. La circulació es restringirà en alguns trams mentre es porten a terme les obres.

Els treballs que es porten a terme consisteixen en la restauració i consolidació dels diferents elements del camí natural de la Muga i contemplen: l'estabilització de talussos, la substitució de la tanca de fusta, la gestió de les escorrenties i drenatges, les estructures de contenció i la reparació de paviments.

A la via s'han erosionat els talusos, que han causat que la tanca que recorre el camí hagi quedat al límit del terraplè. Algunes tanques estan malmeses, així com l'asfalt del carril bici. Altres problemàtiques són els clots de les escorrenties que es generen a mesura que hi passa l'aigua.

El projecte de resparació de la via inclou demolicions, petits moviments de terra, reparacions de paviment, sistemes de contenció i col·locació de mobiliari urbà, entre d'altres.



Una via molt transitada

Les obres representaran una millora important de la via, molt transitada per veïns i veïnes del municipi però també per visitants i turistes.

Les obres de restauració i consolidació es desenvoluparan entre el Ministeri de Medi Ambient per a la transició ecològica, que és qui adequa aquest primer tram de la via verda, el Consorci Vies Verdes de Girona i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.