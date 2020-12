Campanya de seguiment d'hivern del dofí mular al Parc Natural del Cap de Creus

L'entitat SUBMON han endegat el seguiment d'hivern de la població de dofí mular al Parc Natural del Cap de Creus. L'estudi permetrà comprovar l'evolució d'aquesta població i també determinar la possible afectació en aquesta espècie de la paralització de l'activitat marina per la covid-19 durant el confinament.

També durant la temporada d'estiu quan, de manera sobtada, va augmentar la presència de barques en aquesta zona. Per això, el projecte servirà també per comparar els albirament de campanyes anteriors en període estival, respecte l'hivernal, per avaluar l'efecte de l'activitat nàutica recreativa.

La iniciativa, que s'emmarca en el projecte Dofins de Tramuntana, es va impulsar l'any 2017 i, enguany, el Departament de Territori hi col·labora amb una aportació de més de 14.900 euros.

Per fer-ho, s'observarà i es compararà la composició dels grups de dofins, el número de cries, la distribució a la zona i el comportament en superfície. La comparativa donarà informació inicial per saber si la disminució de la pressió nàutica sobre la població de dofí mular al Cap de Creus té algun efecte significatiu.

La identificació dels dofins es fa amb fotografies de l'aleta dorsal. Les marques que presenta aquesta part són úniques en cada individu i això facilita l'estudi d'evolució de la població.

Durant els últims anys, s'han fet diverses campanyes científiques amb la intenció d'identificar els individus d'aquesta espècie i poder fer una estima de la població que hi ha a la zona. Fins ara, s'han identificat uns 400 exemplars i també s'han fet estimes de població preliminars pels anys 2017 i 2018 d'entre 150 i 200 exemplars.

El seguiment també ha permès conèixer la seva distribució i el percentatge d'associació amb l'activitat pesquera (els casos en que els albiraments de dofins estaven associats a barques de pesca de ròssec i els casos en que aquesta associació era per alimentar-se), així com conèixer les femelles que han tingut cria, en molts casos.

El projecte també ha inclòs actuacions de mitigació sobre els problemes de conservació, com l'establiment de bones pràctiques pesqueres o bones pràctiques en l'aproximació d'embarcacions recreatives als animals, així com donar a conèixer el patrimoni natural marí a la població, a través de xerrades i accions de divulgació.

El projecte té com a objectiu contribuir a la vertebració del territori, des d'un punt de vista ambiental i social, treballant conjuntament amb els sectors d'interès com el pesquer i el turisme marí per aconseguir una "coexistència sostenible" amb aquests animals marins.