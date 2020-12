Denuncien una «matança» de coloms a trets per part dels Agents Rurals en una granja de Vilafant

L'associació Lex Ànima, vinculada a la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG), denuncia una "matança" de coloms a trets el mes de juny per part dels Agents Rurals en una granja de Vilafant (Alt Empordà) i demana al Departament de Territori i a la Seprona de la Guàrdia Civil que obrin una investigació pels fets. Des del departament d'Agricultura i els Agent Rurals admeten que es va fer una batuda però diuen que es va autoritzar per danys a l'explotació, quantificats en més de 90.000 euros en set anys. En concret, afirmen que es tracta d'una espècie cinegètica i que habitualment les fan caçadors però que com que hi havia restriccions, se'n van encarregar els Rurals.

L'associació diu que, abans de la batuda, es va utilitzar altres mètodes "cruents" com la instal·lació de gàbies trampa i sacrifici i que, davant la manca d'efectivitat, es va optar primer per detonacions de petards. Una mesura que, asseguren, va provocar les queixes dels veïns del barri Nova estació i l'entorn de Figueres, que ho van acabar denunciant a la Seprona. Lex Ànima diu que el cos va comprovar l'existència de contaminació acústica i va ordenar que "s'aturessin les detonacions".

Segons diu l'entitat i confirma Agricultura, els propietaris de la granja afectada van demanar al Departament que actués. Les fonts consultades asseguren que l'explotació quantifica els danys que ha patit per la presència de coloms en 90.000 euros durant set anys. Entre elles, al·leguen que se'ls menjaven el pinso per les vaques, que hi feien defecacions provocant malalties en els animals i provocaven baixa producció de llet.

En aquest casos, el Departament fa autoritzacions especials per a batudes. Argumenten que es tracta d'una espècie cinegètica, que s'han produït danys i que la zona afectada es troba en un àmbit de "seguretat" perquè està a tocar del nucli urbà i d'infraestructures com les vies del tren. Habitualment, són els caçadors els que s'encarreguen de dur-les a terme –com també fan amb els senglars- però com que en aquelles dates encara hi havia restriccions per la covid-19, es va delegar en els Agents Rurals.

Lex Ànima denuncia que l'actuació va provocar que desenes de coloms però també altres aus com tórtores, apareguessin mortes o malferides pels trets d'escopeta, a l'entorn de la granja i també a Figueres, on van arribar volant. A més, asseguren que un gran nombre d'exemplars van anar a parar a balcons, terrasses i patis particulars i que els propietaris les van haver de recollir i fer-se'n càrrec.

Demanen que s'obri una investigació pels fets

Per tot plegat, han demanat al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) i a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori que obri una investigació pels fets. També han demanat informació sobre l'actuació a Agricultura i no descarten emprendre altres accions.

Consideren que l'actuació podria vulnerar la Directiva d'aus del 30 de novembre del 2009/147/CE del Parlament Europeu, Directiva sobre la protecció d'ocells que ha estat transposada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 42/2007, 13 de Desembre del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, l'article 54.4 de la qual estableix que "queda prohibit donar mort, danyar, molestar o inquietar intencionadament a les aus, sigui el que sigui el mètode empleat o la fase del seu cicle biològic".

També que aquesta prohibició inclou "la seva retenció i captura en viu, a destrucció, dany, recol·lecció i retenció dels seus nius, de les seves cries i els seus ous, aquests últims estant buits, així com la possessió, transport, tràfic, i comerç d'animals vius o morts, o de les seves restes, incloent-hi el comerç exterior".

En aquest sentit, en un comunicat afegeixen que "per tant, ni els coloms, ni cap altra au pot ser objecte de captura i molt menys d'eliminació a trets". I que, en qualsevol cas, "si es constata l'existència de perill sanitari o danys de magnitud, la captura ha d'estar autoritzada per la Direcció General de Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat". A més, diuen que la norma estatal estableix que per la captura s'haurà d'aplicar la normativa autonòmica i que el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova la Llei de Protecció d'Animals de Catalunya determina que la captura "s'haurà de fer per mètodes que no causin patiment ni mort".