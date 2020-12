Enxampen a Figueres dos menors que s'havien escapat d'Argentona i Arenys

La Guàrdia Urbana de Figueres ha enxampat aquest dimecres a la matinada dos menors de 14 i 16 anys que s'havien escapat dels seus domicilis d'Argentona i Arenys (Maresme) i els han denunciat per saltar-se les restriccions de mobilitat. Els fets han passat a les tres de la matinada a la plaça de l'Estació i els menors han estat lliurats als seus pares.

La policia també va denunciar aquest dimarts un cambrer i dos clients d'un bar del carrer Sant Pau per no portar mascareta. Els clients no estaven consumint en el moment dels fets.

