Crema de matinada un cotxe aparcat a Roses

Un cotxe aparcat al carrer doctor Santiago Ramon y Cajal de Roses ha cremat aquesta matinada i el fum ha entrat a un pis situat al davant. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a un quart de cinc del matí i han anat al lloc dels fets amb un vehicle per tal d'apagar les flames, que s'han originat per motius que per ara es desconeixen. L'incident no va provocar ferits.

El vehicle cremat estava aparcat a l'altura del número 49 del carrer, on hi ha un pis on va entrar part del fum provocat per l'incendi. Les flames també van afectar la porta de l'habitatge del costat.

Les tasques d'extinció van durar tres quarts d'hora aproximadament.