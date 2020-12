Quatre anys de presó per violar una dona a Figueres aprofitant que estava inconscient

L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys de presó el venedor de droga que va violar una clienta en un pis de Figueres aprofitant que ella s'havia quedat inconscient després de consumir. Els fets van passar el 30 de juliol del 2016. La sentència pren com a prova clau una gravació amb el mòbil que la víctima va fer tan bon punt va tornar en si, i que desmunta la versió de l'acusat. El tribunal el condemna per un delicte d'abusos sexuals amb una atenuant de dilacions indegudes, perquè la causa va estar gairebé dos anys aturada. Un cop hagi complert la pena, l'home haurà d'estar 4 anys en llibertat vigilada i no es podrà apropar a menys de 300 metres de la víctima durant 8 anys. També ha d'indemnitzar-la amb 5.000 euros.

Els fets que ara l'Audiència ha sentenciat van tenir lloc el 30 de juliol del 2016. Segons recull la sentència, aquell dia, cap a les vuit del matí, la víctima va anar a casa l'acusat, un pis del carrer Pi i Margall, per comprar-li droga. S'havia passat la nit sense dormir i ja havia consumit estupefaents (entre aquests, 'speed').

Un cop a dins l'habitatge, la víctima va fumar com a mínim dos porros de marihuana. Després, l'acusat la va convèncer per anar fins a l'habitació, i allà van consumir cocaïna. Va ser aleshores quan ella va perdre els sentits, i el processat va aprofitar per despullar-la de cintura en avall i violar-la.

Al judici, l'acusat va sostenir que la relació havia estat consentida i que, de fet, havia estat ella qui li va proposar tenir sexe a canvi de saldar un deute de 70 euros. A més, també va dir que, més tard, la clienta li havia fet xantatge dient-li que li entregués 300 euros o sinó el denunciaria.

El tribunal de la Secció Tercera però, no es creu res d'aquesta versió. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Mora, conclou que l'acusat va violar la víctima. D'entrada, perquè tot i que ella va incórrer en algunes contradiccions, el relat que fa dels fets és "coherent" en tot allò "substancial" per provar el delicte.

Però a més, l'Audiència fonamenta la condemna en una prova que considera clau: una gravació que la víctima va fer amb el seu mòbil tan bon punt va recobrar els sentits. En aquest enregistrament, s'escolta com l'acusat nega haver mantingut relacions amb ella, diu que només l'ha tocada, i acaba demanant-li perdó i dient-li que no expliqui res.

Sense "cap mena de sentit"

"Aquesta gravació avala per complet la versió de la dona i contradiu allò que ha declarat l'acusat", recull la sentència. D'entrada, el tribunal ja veu "rellevant" que l'acusat no negués en cap moment que la veu d'home que s'hi escolta fos la seva. Però més enllà d'això, si el processat va assegurar que el sexe va ser consentit, l'Audiència subratlla que "no té cap mena de sentit que a la gravació negui haver mantingut relacions amb ella i digui que només l'ha tocada".

"Tampoc té sentit que si, com manté l'acusat, se'l va denunciar per un xantatge, res d'això aparegui a l'enregistrament; per contra, a qui s'escolta és a la víctima recriminant-li allò que ha passat, i a ell demanant-li que no digui res", hi afegeix la sentència. La sala també subratlla que, mentre el to de veu de la víctima sembla el d'algú endormiscat, com qui s'acaba d'aixecar, el de l'acusat és "ferm i clar".

Per últim, el tribunal també contraposa la declaració que l'acusat va fer durant el judici amb aquella que va prestar en instrucció. Allà, recull la sentència, el processat "va ometre" qualsevol menció a un deute, i només va dir que la relació havia estat consentida.

4 anys de presó

Per aquests motius, la Secció Tercera condemna el venedor de droga a una pena de 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb penetració. Tot i que les acusacions demanaven que se'l condemnés a 8 anys perquè la víctima estava inconscient, l'Audiència entén que en aquest cas no s'ha d'aplicar el subtipus agreujat del delicte (perquè aquest supòsit ja hi queda inclòs).

La sentència sí que estima a l'acusat, però, una atenuant de dilacions indegudes, perquè la causa va estar gairebé dos anys paralitzada. A més de la pena de presó, el tribunal li imposa passar-se 4 anys en llibertat vigilada i l'obliga a no poder-se apropar a menys de 300 metres de la víctima durant 8 anys.

En matèria de responsabilitat civil, l'acusat haurà de pagar una indemnització de 5.000 euros. La sentència no és ferma i es pot presentar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).