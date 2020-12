El Seprona obre una investigació per la batuda de coloms a Vilafant

El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) ha obert una investigació arran de la denúncia de Lex Ànima per la batuda de coloms a Vilafant (Alt Empordà). Segons han confirmat fonts del cos, han endegat les primeres investigacions per tal de determinar si procedeix o no obrir diligències. L'entitat animalista va denunciar el cas aquest dimecres i assegura que es van matar a trets 4.500 coloms. Des del Departament d'Agricultura argumenten que l'actuació es va autoritzar per danys a l'explotació, quantificats en més de 90.000 euros en set anys i que es tracta d'una espècie cinegètica.

Lex Ànima estudia ara dur el cas a la Fiscalia de Medi Ambient de Girona.

El cas es remunta al mes de juny. L'entitat ho ha denunciat davant del Departament de Territori i el Seprona demanant-los que investiguessin els fets. Ara, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil ha endegat les primeres investigacions. Segons l'entitat, en l'actuació que van dur a terme els Rurals es van matar 4.500 exemplars.

L'associació diu que, de fet, abans de la batuda es va utilitzar altres mètodes "cruents" com la instal·lació de gàbies trampa i sacrifici i que, davant la manca d'efectivitat, es va optar primer per detonacions de petards. Una mesura que, asseguren, va provocar les queixes dels veïns del barri Nova estació i l'entorn de Figueres, que ho van acabar denunciant a la Seprona. Lex Ànima diu que el cos va comprovar l'existència de contaminació acústica i va ordenar que "s'aturessin les detonacions".

Agricultura i el cos d'Agents Rurals, en canvi, afirmen que van actuar a requeriment de l'explotació de bestiar pels danys que els provocaven aquestes aus i que quantifiquen en més de 90.000 euros. Habitualment, són els caçadors els que s'encarreguen de fer batudes en espècies cinegètiques però, com que hi havia restriccions per la covid-19, se'n van encarregar els Rurals.