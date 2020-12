Unió de Pagesos demana que el parc solar projectat a l'Escala canviï d'ubicació

El sindicat Unió de Pagesos ha presentat una sèrie d'al·legacions al projecte per instal·lar un parc solar agrivoltaic a l'Escala i en demana un canvi de lloc. Segons el sindicat, el projecte afecta a una zona de regadiu on s'hi cultiva blat de moro i alfals, que tenen un alt valor agrari. Consideren que el cultiu d'aquests herbacis no seria rendible al costat del parc ja que les línies de panells ho fan "inviable". Per això el sindicat creu que cal reubicar el parc en altres zones ja alterades per l'home, com ara els terrats d'edificacions ja existents. El projecte preveu la construcció d'un parc de 33,6 hectàrees amb una potència de 17 MWp.

El projecte de construcció d'un parc solar agrivoltaic a l'Escala ha aixecat molts recels a la pagesia de la zona, ja que creuen que la seva construcció faria inviables els cultius que hi ha al voltant. Es tracta d'un projecte que ocuparia una parcel·la de 33,6 hectàrees i produiria uns 17 MWp.

Per aquest motiu, el sindicat Unió de Pagesos ha presentat un conjunt d'al·legacions al projecte per tal que s'emeti un informe desfavorable. Segons apunten des del sindicat, la parcel·la on es vol ubicar aquest parc solar és de regadiu i s'hi cultiven herbacis (blat de moro i alfals). La construcció de tots els panells solars, però, no farien rendibles els cultius ja que les línies de panells no permetrien el desenvolupament correcte de les plantes.

A més, el Departament d'Agricultura hauria preclassificat aquests terrenys com a 'zona potencialment no apte de regadiu'. Tal com apunta el sindicat, els cultius de regadiu tenen un alt valor agrari en aquesta zona.

Tot i així, el sindicat també ha demanat que el projecte incorpori una anàlisi completa que avaluï quines serien les afectacions concretes a l'espai agrari. A més, han recordat que els impulsors també han de presentar alternatives en l'ubicació del parc que no afectin terrenys agrícoles, ja que totes les opcions que es plantegen en el document afecten a parcel·les amb el mateix valor agrari.

Per tot això, creuen que el projecte hauria de construir-se sobre territoris on ja hi hagi alteracions del medi natural, com ara les edificacions ja existents. Per això, Unió de Pagesos ha instat a demanar que el parc instal·li els panells fotovoltaics en els terrats i sostres d'edificis ja construïts.

Unió de Pagesos ha reiterat el seu compromís amb la producció d'energies renovables, però no en detriment del sol agrari amb un valor elevat, com és el cas de la parcel·la de l'Escala. Per altra banda, el sindicat aposta per a la creació de parcs de dimensions més reduïdes amb la implicació del territori.