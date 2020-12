Busquen l’acusat d’una violació a Figueres el 2015

L´Audiència de Girona ha emès una ordre de crida i cerca contra un home acusat de violar la filla de la seva parella sentimental a Figueres l´any 2015. El tribunal ha pres aquesta decisió després d´haver intentat en diverses ocasions celebrar la vista per aquest cas sense èxit per la seva incompareixença.

Segons indica la Fiscalia al seu escrit d´acusació, els fets es remunten a l´any 2015, quan la filla de la parella de l´acusat, que en aquell moment tenia 17 anys, va anar a viure al domicili. L´acusació relata diversos episodis d´agressió sexual que haurien tingut lloc entre el gener i el març d´aquell mateix any. El primer episodi correspon al dia nou de gener a les vuit del matí, quan l´acusat hauria entrat a l´habitació de la menor mentre dormia per tal d´obligar-la a mantenir relacions sexuals. Després d´una persecució per l´habitatge, l´acusat «va alçar la mà amb la intenció de colpejar-la, de manera que va aconseguir intimidar-la». Llavors la va arrossegar pels braços fins la seva habitació, on va perpetrar la violació.

La Fiscalia descriu un segon episodi pocs dies després, on «amb el mateix ànim de satisfer els seus desitjos sexuals» l´acusat hauria entrat a l´habitació de la menor per instar-la a mantenir relacions. Aquest intent es va frustrar perquè un amic de la víctima va arribar al domicili, i va sorprendre l´acusat.

L´últim intent va tenir lloc dos mesos després quan segons la mateixa versió l´acusat va entrar a l´habitació de la noia trencant el llisquet i va llançar-li bitllets tot cridant: «Què vols, diners?».

Per aquests fets la Fiscalia l´acusa d´un delicte d´agressió sexual, un d´abús sexual i un de maltractament en l´àmbit domèstic. A més, li atribueix dues faltes de vexació. Per tot plegat li demana 14 anys de presó, una multa de 400 euros i 30.000 euros d´indemnització.

L´Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys de presó el venedor de droga que va violar una clienta en un pis de Figueres aprofitant que ella s´havia quedat inconscient després de consumir. Els fets van passar el 30 de juliol del 2016. La sentència pren com a prova clau una gravació amb el mòbil que la víctima va fer tan bon punt va tornar en si, i que desmunta la versió de l´acusat. El tribunal el condemna per un delicte d´abusos sexuals amb una atenuant de dilacions indegudes, perquè la causa va estar gairebé dos anys aturada. Un cop hagi complert la pena, l´home haurà d´estar 4 anys en llibertat vigilada i no es podrà apropar a menys de 300 metres de la víctima durant 8 anys. També ha d´indemnitzar-la amb 5.000 euros.

La sentència clou que després d´entrar dins l´habitatge de la víctima, aquesta va fumar com a mínim dos porros de marihuana. Després, l´acusat la va convèncer per anar fins a l´habitació, i allà van consumir cocaïna. Llavors ella va perdre els sentits, i el processat va violar-la.