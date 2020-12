Figueres proposa a Vilafant un conveni per subministrar-li un dispensador de pinso anticonceptiu per als coloms

L'Ajuntament de Figueres ha proposat al de Vilafant fer un conveni entre els dos municipis per tal de subministrar-li un dispensador de pinso anticonceptiu per als coloms. La proposta l'ha fet la regidora de Medi Ambient de Figueres, Sònia Trilla, en una reunió amb tècnics de Vilafant i del departament d'Agricultura aquest divendres.

Figueres va anunciar fa mesos la compra d'aquest tipus de pinso per controlar la població d'aquesta espècie al nucli urbà. El contracte és va licitar per uns 35.000 euros i incloïa sis dispensadors –on hi caben uns 30 kg de pinso-, el menjar i el manteniment de les màquines, que no només dispensen el pinso sinó que també l'escampen perquè els animals hi puguin accedir.

Per donar servei a Vilafant i evitar que es tornin a produir batudes a trets com la que els Agents Rurals van fer el mes de juny, preveu adquirir-ne un més i, a través del conveni, instal·lar-lo a la zona de la granja, que des de fa anys denuncia pèrdues per la presència de coloms.

La polèmica batuda autoritzada pel Departament d'Agricultura ha provocat que l'associació Lex Ànima hagi denunciat públicament el cas i l'hagi dut al Departament de Territori i el Seprona de la Guàrdia Civil, que ja ha obert una investigació. L'entitat està estudiant, a més, portar-ho a la Fiscalia de Medi Ambient de Girona.