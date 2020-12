Reciclos, quan reciclar correctament té recompensa

Reciclar correctament té premi. El simple gest de dipositar llaunes o ampolles de plàstic de begudes i fer-ho de manera correcta ens pot comportar un benefici individual i col·lectiu. L'hàbit de reciclar està bastant estès però un incentiu sempre és benvingut. El reciclatge es fa amb la suma i esforços de tothom. Des d'Ecoembes han desenvolupat el projecte Reciclos, el primer sistema de devolució i recompensa (SDR) a Espanya que uneix tecnologia i recompensa i premia el compromís dels ciutadans amb el reciclatge de llaunes i ampolles de plàstic de begudes que es dipositin correctament al contenidor groc. Amb aquesta iniciativa incentivadora s'aconsegueix digitalitzar el reciclatge, aplicant tecnologia mòbil a aquest hàbit mitjançant una webapp i incorporant uns codis QR als contenidors grocs ja instal·lats als carrers. RECICLOS és tecnologia 100% espanyola i neix a TheCircular Lab, el centre d'innovació oberta d'Ecoembes.

A Figueres, ja són més de 225 ciutadans i ciutadanes que gaudeixen de l'avantatge de reciclar amb RECICLOS. La seva acció a l'hora de dipositar els residus correctament els pot recompensar amb premis. Pel que fa als premis individuals que tots els beneficiaris poden guanyar setmanalment o mensualment, durant el mes de desembre es sortejaran uns auriculars bluetooth de materials reciclats i diferents aliments ecològics com olis o carns. I els ciutadans de Figueres, no són els únics de la província, els habitants de Ripoll i de tota la comarca del Pla de L'Estany també fa mesos que han apostat per aquesta iniciativa per incentivar el reciclatge.

El seu funcionament és mitjançant una senzilla webapp amb la que els ciutadans poden registrar en els seus mòbils les llaunes i ampolles de plàstic de begudes que reciclin i obtenir punts que després es poden descanviar per incentius. Els contenidors grocs ja instal·lats als carrers tenen incorporats uns codis QR.

Fent aquesta operació estem a la vegada cuidant i vetllant pel medi ambient i tenim cura del nostre barri i el nostre entorn més proper. Quatre accions poden convertir-se en un gran pas:

1. Registra't a la webapp Reciclos.com.

2. Escaneja amb el mòbil dels codis de barres de les llaunes o ampolles de plàstic de begudes que vulguis reciclar.

3. Porta la bossa d'envasos lleugers al contenidor groc com fas habitualment.

4. Escaneja el codi QR que hi trobaràs.

5. En fer-ho acumularàs punts, anomenats RECICLOS, que podràs canviar per donacions a projectes socials i premis sostenibles.

Uneix-te al moviment del reciclatge Reciclos!.

Sobre RECICLOS:

El Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) RECICLOS va néixer a TheCircularLab, el centre d'innovació oberta d'Ecoembes. Després de la seva implantació en diversos municipis de Catalunya el passat any com a projecte pilot, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, recentment ha començat a funcionar en municipis de la Comunitat de Madrid, Aragó, la Rioja i Illes Balears. Així, al llarg d'aquest any, RECICLOS serà present a localitats d'un total de set comunitats autònomes i, en 2021, es preveu que aquest pioner sistema de reciclatge arribi a totes les regions de país, comptant tant amb contenidors grocs que incorporin la seva tecnologia com amb màquines situades en estacions de transport i centres comercials i d'oci, facilitant, d'aquesta manera, el reciclatge de les llaunes i ampolles de plàstic de begudes generades dins i fora de les llars.