Figueres obre el Mercat de Nadal a la Rambla

El Mercat de Nadal de Figueres ha obert portes a la Rambla de Figueres amb les noves mesures de seguretat com la limitació d´aforament.

El mercat compta amb 25 parades però no hi ha estands de menjar i beure. S´hi poden comprar des de figures del pessebre com els coneguts caganers amb personatges com Pau Donés i Koeman de caganers, o ornaments festius, entre d´altres.

L´aforament està limitat a 211 persones i tindrà un perímetre controlat, amb entrada i sortida del mercat per la part alta de la Rambla. Es podrà visitar fins al 24 de desembre.