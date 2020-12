La neteja i les escombraries a Figueres, 5 anys pendents de resoldre

L´octubre de 2016 s´acabava la concessió a l´empresa de serveis de capital mixt (publicoprivat) Ecoserveis, de Figueres, que gestiona enllumenat públic, els serveis, neteja i recollida de deixalles. Parcs i Jardins s´ha externalitzat. Des de fa cinc anys funciona amb pròrrogues, amb un servei de neteja i recollida d´escombraries deficient, maquinària obsoleta, un intent de concurs fallit i aquest Nadal podria convocar-se la segona vaga d´escombraries.

Figueres té dues empreses de serveis municipals. Fisersa (aigua, transport urbà, zones blaves i servei de grua), 100% pública, i Ecoserveis que es va posar en servei amb capital mixt. L´Ajuntament té el 27%.

El finançament mai ha estat favorable per a la ciutat i, a més, ha comportat que els treballadors tinguin diferències salarials importants entre les dues empreses.

El 2012, l´exalcalde de Figueres (1995-2007) analitzava la situació econòmica complicada de la ciutat que abordava Santi Vila (CiU) com a alcalde posant sobre la taula el tema d´Ecoserveis. Li responia Armangué que «el més gravós que té l´Ajuntament en aquests moments és el conveni laboral que es va negociar el 2006 i el de l´empresa mixta Ecoserveis, que es va fer l´any 2001». I afegia que «suposa un cost brutal i el model del qual caldrà revisar en els propers anys. Però atribuïa la situació a governs posteriors al seu.

En relació amb Fisersa Ecoserveis exposava que es va crear el 2001 per unificar diversos serveis públics urbans: recollida de residus,deixalleria, enllumenat, neteja viària i zones verdes. «Abans de la creació de Fisersa Ecoserveis, els serveis que presta es gestionaven per diferents sistemes: recollida de residus i neteja viària per concessió a una empresa privada, enllumenat públic per empresa municipal, zones verdes per gestió directa de l´Ajuntament i la deixalleria municipal (servei de nova creació)».

Ara bé, «el cost a Ecoserveis va pujar entre 2007 i 2011 de forma brutal», exposava. El 2007, 4,47 milions, i el 2011, 8,18 milions. «Un 83% més pels mateixos serveis prestats el 2007. L´augment es dona entre 2007 i 2008, quan puja un 40,26%», deia, i continua així. Per Armangué, el «cost brutal» es trobava en la gestió que se´n fa i no en la seva creació.

En canvi, segons exposava el regidor delegat de Fisersa, Miquel Solé (ERC), «l´acord que l´exalcalde Joan Armangué (PSC) va establir amb l´empresa l´any 2003 perjudicava el consistori en benefici del sector privat i l´objectiu és «redreçar-ho amb aquest canvi». Fins ara, Ecoserveis tenia un benefici del 8,97%, però a partir d´aquest moment el tindrà d´un 8». Malgrat els canvis, ni el cost ni la gestió han estat favorables i des de fa temps les escombraries i la neteja són deficients. L´actual govern intenta resoldre-ho definitivament.

Tres alcaldes (Marta Felip, Jordi Masquef i Agnès Lladó) han tingut sobre la taula el final de la concessió d´Ecoserveis el 2016 i el canvi en la gestió. En els propers mesos sembla que es podrà tancar, però durant aquest temps el servei ha funcionat malament, s´ha hagut de fer un pla de xoc per la brutícia a la ciutat i l´Ajuntament ha decidit invertir 1,5 milions en maquinària perquè està obsoleta.

Des del principi s´ha plantejat donar en concessió la recollida d´escombraries i la neteja viària, i traspassar l´enllumenat i jardinaria a l´empresa municipal Fisersa. La diferència salarial entre els treballadors de les dues empreses va ser un dels primers esculls quevan posar sobre la taula els sindicats. A Ecoserveis cobren més.

El Nadal de 2016 hi va haver la primera vaga que es va resoldre el 24 de desembre a mitjanit amb acords laborals perquè no perdessin drets. Després de tres anys de pròrroga, es va adjudicar el contracte de neteja viària, deixalleria municipal i recollida d´escombraries a l´UTE Romero Polo-Valoriza. També es va decidir externalitzar parcs i jardins mentre s´estudiava la municipalització. Tres empreses van presentar recurs i el concurs va quedar anul·lat. Ara el nou govern està estudiant quina gestió farà dels serveis. La setmana vinent està previst portar a ple la municipalitzacio de l´enllumenat (un previ concurs també es va anul·lar). La resta de serveis s´estudien però el govern ja ha decidit avançar i invertir 1,5 milions per renovar la maquinària mentre s´acaba d´estudiar.

Però la municipalització prevista preveu separar la plantilla i de nou els sindicats s´han posat en alerta. S´ha convocat una vaga per al 14 de desembre. Volen garanties de mantenir els drets laborals. El dia 11 hi haurà intent de conciliació.