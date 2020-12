Els acusats pels atacs al Paradise afronten fins a 24 anys de presó

Els set acusats de perpetrar els atacs amb explosius al macroprostíbul de la Jonquera el desembre del 2012 s´enfronten a penes d´entre 4 i 24 anys i mig de presó. La Fiscalia sosté que formaven una organització criminal que va dur a terme tres atemptats contra el Paradise amb l´objectiu de «causar danys materials i personals al club» i «d´atemorir tots els seus treballadors, els clients i el seu propietari». Un dels atacs va tenir lloc el 23 de desembre, quan, segons la Fiscalia, dos dels processats, tapats amb passamuntanyes i armats amb subfusells, van deixar un cotxe carregat amb explosius davant del local. «L´artefacte no va arribar a explotar per una fallada en el funcionament del detonador», remarca l´acusació pública.

Segons l´escrit d´acusació de la Fiscalia, els set acusats formaven part d´una organització criminal que el desembre del 2012 va atacar el macroprostíbul de la Jonquera i va amenaçar el seu propietari. L´acusació pública sosté que el líder de la banda era un home que va morir el desembre del 2017 a Viladecans quan va esclatar una bomba col·locada al seu cotxe.

Sota la seva batuta, apunta la Fiscalia, cadascun dels acusats tenia un «rol perfectament definit» dins l´organització criminal i van dur a terme fins a tres atemptats contra el Paradise amb l´objectiu de «causar danys materials i personals al club» i «atemorir» treballadors, clients i el propietari de l´establiment.

El primer dels atacs va tenir lloc cap a les sis de la matinada del 12 de desembre, quan dos dels acusats van anar al local a cavall d´una moto (robada a França dos anys abans i amb les plaques de matrícula canviades) i van llançar dos artefactes explosius que contenien TNT contra el prostíbul: «En van llançar un a la zona de magatzem que va arribar a explotar i va causar danys». En concret, la Fiscalia apunta que va causar estralls valorats en 18.329,59 euros.

El segon artefacte el van llançar a uns cinc metres de la porta principal d´accés al prostíbul, però no va arribar a explotar per una fallada en el mecanisme. «Tot seguit, van abandonar el lloc dels fets utilitzant la mateixa motocicleta amb la qual havien arribat», exposa la Fiscalia, que afegeix que van portar la moto fins al cementiri de Capmany i la van incendiar per eliminar proves.

Segons la Fiscalia, els acusats van actuar sabent que a aquella hora el club estava obert: «Van actuar amb ànim de causar danys materials i acceptant la possibilitat de provocar, també, danys personals». El llançament dels artefactes explosius va obligar a desallotjar el local i un restaurant veí.

El segon atac va tenir lloc el dia 23 del mateix mes, quan dos homes van aparcar un cotxe amb un quilo d´explosius i dues bombones de butà davant el prostíbul i van avisar que portaven una bomba al vehicle. El tercer atac va ser un avís de bomba fals que va tenirlloc la nit de Cap d´Any. Tot plegat va ser pensat per «generar alarma» i atemorir el propietari del local.

Durant la investigació, batejada policialment com a operació Rockefeller, es van detenir els set presumptes autors dels atacs en diversos escorcolls al Maresme i a la Selva. El suposat cap de la trama va morir en un atac bomba a Viladecans l´any 2017 quan pujava al seu cotxe sortint de casa seva.

La Fiscalia demana per als set acusats imputats penes que van des dels 4 fins als 24 anys i mig de presó i una multa de 7.200 euros per delictes d´organització criminal, tinença d´explosius, danys continuats, intent de danys, robatori amb força, falsedat documental, amenaces i furts continuats. Un cop formulat l´escrit d´acusació de la Fiscalia, l´Audiència de Girona ha donat trasllat de la causa a l´acusació particular perquè presenti el seu, i després ho hauran de fer les defenses del cas.