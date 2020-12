Comencen les obres per ampliar l''Outlet' de la Jonquera

El Grup Escudero ha iniciat les obres d'ampliació de l''Outlet' de la Jonquera (Alt Empordà). Les màquines han començat a remoure terra i a excavar el terreny que hi ha a tocar de l'actual aparcament en superfície per preparar-lo per al pàrquing soterrani que s'hi construirà. L'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, ha celebrat que en "plena crisi" es facin projectes que "a la llarga donaran feina i aire a l'economia". El grup empresarial ha declinat fer declaracions i no ha concretat els terminis de l'actuació ni tampoc el cost de la inversió, que inicialment xifrava en uns 40 MEUR i que preveia doblar l'actual superfície del centre comercial.