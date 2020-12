La Producció Nacional de Circ comença una gira a Figueres

La primera Producció Nacional de Circ (PNC), «Estat d´Emergència», engega el 13 de desembre a Figueres una gira per diversos municipis catalans i a Palma de Mallorca. La PNC és una iniciativa del Departament de Cultura que ha comptat en la seva primera edició amb la coproducció del Festival Grec, on es va estrena l´espectacle aquest estiu. Creat en ple confinament, es va pensar per mostrar com veuen el món els joves artistes d´avui. Acompanyen la producció una sèrie d´activitats paral·leles com tallers de circ i xerrades, físics o en línia en funció de les circumstàncies. Badalona, Lleida, Tortosa, Reus, Santa Coloma de Gramenet, Manresa i Sabadell són algunes de les altres poblacions que visitarà l´obra fins al maig del 2021.

La gira de la PNC tirarà endavant amb tots els equipaments que s´hi van apuntar inicialment, algun dels quals es van fer enrere en algun moment d´aquesta segona onada del coronavirus, tal i com han relatat avui els seus responsables. Figueres, Olot, Badalona, Lleida, Vilafranca del Penedès, Manresa, Sabadell, Vic, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Palma de Mallorca, Tortosa, Viladecans, Girona, Rus i Santa Coloma seran les places de la gira d´«Estat d´Emergència». El director del Festival Grec i coproductor de l´espectacle, Cesc Casadesús, va apuntar que «aquest espectacle es fa perquè la gent del circ són gent valenta, que no els fa por el risc». Al seu parer, la PNC crea «un precedent molt important», i el caràcterpúblic de la iniciativa és necessari per donar empenta i visibilitat a una producció que d´altra manera potser no podria tenir el recorregut que ha tingut i tindrà amb aquesta gira.

La PNC és una mesura del Pla d´Impuls del Circ, en aliança amb l´Associació de Professionals del Circ de Catalunya. El seu primer espectacle es va estrenar precisament al Festival Grec l´estiu passat. Es tracta d´una peça de gran format interpretada per artistes emergents que vol mostrar a través del circ com veuen el món i com s´enfronten als problemes «d´un planeta a punt de col·lapsar» els joves artistes d´avui.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va manifestar que tots els actors implicats han entès «la bondat» que té un projecte de circ així, perquè el sector «vagi prenent una rellevància que li pertoca, que no té, però que per sort va agafant».