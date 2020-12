Els sindicats posposen la vaga d'escombraries de Figueres al 15 de desembre per continuar negociant

El sindicats convocants de la vaga d'escombraries de Figueres han decidit posposar-la un dia, al 15 de desembre, a l'espera que l'Ajuntament els doni una resposta sobre el conveni únic per a tots els serveis municipals que reclamen. El secretari general de la federació de construccions i serveis de CCOO, Pau Gálvez, diu que aquest és l'acord al que han arribat amb les empreses que gestionen els serveis en la nova reunió de conciliació que s'ha celebrat aquest divendres. Segons Gálvez, les empreses (Ecoserveis, Fisersa i la UTE que gestiona parcs i jardins) els han dit que no tenen "legitimitat" per decidir sobre un conveni marc que iguali les condicions de tots els treballadors i que traslladaran la petició a l'equip de govern municipal.

El representant sindical assegura que la decisió mostra la "predisposició" que tenen per arribar a un acord i critica que "no tothom faci el mateix". "Si no tenim resposta dilluns, la vaga començarà dimarts a les nou del vespre". Paral·lelament, els sindicats faran una assemblea amb els treballadors dilluns al matí per traslladar-los la situació.

La reunió entre els sindicats, les empreses i Treball s'ha allargat més de cinc hores però ha acabat sense acord. Malgrat això, CCOO i Co-bas –convocats de la vaga- han decidit posposar la convocatòria un dia amb la intenció d'esgotar "fins l'últim minut".

La vaga –que serà indefinida- no només afectarà la recollida d'escombraries sinó també la resta de serveis municipals (enllumenat públic, neteja viària i jardineria). El rerefons és la voluntat de l'Ajuntament de separar els serveis (el de parc i jardins ja està en mans d'una UTE) i també l'enllumenat públic, la municipalització del qual s'abordarà al ple previst per dilluns.

En aquest sentit, Gálvez diu que la mateixa UTE el ha avançat que a partir de l'1 de gener podria aplicar als treballadors el conveni de sector i que això suposarà una diferència a la baixa del 30% respecte de les condicions que tenen ara.