Roses i Palamós ja preveuen 49 escales de creuers per al 2021

La Generalitat ja té emparaulades 49 escales de creuer a Palamós i set a la badia de Roses per al 2021. El director general de Ports, Joan Pere Gómez, va explicar ahir que la intenció de les companyies és «tornar a la normalitat al mes d'abril» si la pandèmia no ho estronca. «És evident que la covid-19 marcarà les pautes, però nosaltres ho tenim tot preparat i enllestit», va avançar Gómez. De fet, de les 49 escales a Palamós, gairebé la meitat -21- ja estan agendades entre març i maig. Gómez va visitar ahir les obres que han permès reforçar el dic de recer de Palamós davant temporals de mar. Els treballs s'han allargat un any i dos mesos i han suposat una inversió de 3,8 milions d'euros.

Després que la covid-19 reduís a zero les escales de creuers a la Costa Brava, les perspectives per al 2021 són moderadament optimistes. El director general va indicar que les navilieres ja els han fet arribar les peticions per poder atracar –o fondejar, a Roses- i que la previsió de les companyies és «poder tornar a la normalitat a l'abril». «Amb tot el que ha passat, poder tenir aquestes escales a l'agenda és per tirar coets», va valorar Gómez. «Tant de bo aquestes escales es puguin fer, perquè avui per avui a tot el Mediterrani només hi ha cinc creuers que fan rutes; i encara, molt sectorialitzades», va recordar.