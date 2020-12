Denuncien l'amo d'un cotxe que ha aparegut bolcat després d'estimbar-se amb una palmera d'una rotonda de Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat el propietari d'un cotxe que ha aparegut bolcat al mig d'una rotonda, després d'estimbar-se contra una palmera gegant. L'accident s'ha produït aquesta passada nit al carrer Fages de Climent. Els agents han trobat el cotxe – un BMW amb plaques franceses – al mig de la rotonda sense ningú a dins. Al veure que estava buit, la policia s'ha emportat el vehicle al dipòsit i ha fet les gestions pertinents per saber qui era el propietari, a qui se l'ha denunciat administrativament per abandonar el lloc de l'accident. A la Guàrdia Urbana no li constava cap requeriment previ d'aquest vehicle.