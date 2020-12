"> Lladó acusa els sindicats de voler convertir l'equip de govern en un "ostatge"

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha acusat els sindicats que han convocat la vaga d'escombraries a la ciutat de voler convertir l'equip de govern en un "ostatge" perseguint "uns interessos molt concrets". El ple d'aquest dilluns ha aprovat inicialment la memòria justificativa per canviar la fórmula de gestió de l'enllumenat públic que, a la pràctica, implicarà la municipalització del servei. Segons ha concretat Lladó, l'estudi demostra que assumir la gestió suposarà un estalvi anual de 218.000 euros i ha assegurat que han entregat per escrit als cinc treballadors implicats que no perdrien drets laborals ni socials amb la subrogació dels contractes.

Els sindicats (CCOO i Co.bas) convocants de la vaga d'escombraries de Figueres van demanar a l'ajuntament que no portés a aprovació del ple d'aquest dilluns la municipalització de l'enllumenat públic i que els oferís garanties jurídiques d'un "conveni ciutat" o franja per a tots els serveis.

L'equip de govern ho va descartar i va mantenir el punt de l'ordre del dia i, a més, el ple d'aquesta tarda també ha rebutjat (amb 11 vots en contra i deu a favor) la proposta del grup de Ciutadans per deixar-ho sobre la taula per evitar que la vaga d'escombraries perjudiqui la campanya nadalenca.

L'alcaldessa Agnès Lladó ha defensat que Figueres no pot ser "esclava d'alguns" i que l'equip de govern no pot acceptar convertir-se en un "ostatge de certs col·lectius que busquen uns interessos molts concrets": "En parlarem de la vaga però avui parlem de la gestió de l'enllumenat, i els treballadors tenen garantits tots els seus drets laborals i socials".

Segons Lladó, la situació de l'enllumenat a la ciutat és crítica i necessita una inversió urgent. Per això, defensa que l'estudi encarregat sobre la viabilitat de la municipalització del servei a l'empresa Fisersa reflecteix que suposaria un estalvi anual de 218.000 euros i, alhora, es garanteix el manteniment de les condicions contractuals per als cinc treballadors afectats.

Lladó, que ha interromput el ple pels petards que se sentien a l'exterior, ha remarcat que l'obligació de l'equip de govern és vetllar pels drets laborals i socials dels empleats i per "l'excel·lència en el servei": "I això últim ara no passa".

Més contundent ha estat el vicealcalde, Pere Casellas, que ha carregat contra els sindicats per convocar la vaga i voler assumir un paper que pertoca als polítics, com és el de decidir el model de gestió pública. A més, ha vinculat els "increments salarials desmesurats en aquests treballadors" amb la desinversió que acumula la ciutat perquè sosté que ha "llastat" el marge de maniobra.

Finalment, el punt s'ha aprovat amb els onze vots a favor de l'equip de govern i deu vots en contra.