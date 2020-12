Afluència de francesos al Pertús i la Jonquera en el primer dia de la fi del confinament a França

França ha aixecat aquest dimarts el confinament i això s'ha traduït en una important afluència de visitants francesos a les zones comercials del Pertús i la Jonquera.

Malgrat que a Catalunya continua vigent el confinament perimetral, aquest matí a la zona fronterera no hi havia controls i això ha permès que molts francesos s'hagin desplaçat per fer-hi compres –sobretot de menjar i tabac- o per anar a menjar als seus restaurants, molts dels quals aquest dimarts han obert després de diverses setmanes tancats.

Bosses plenes i un gran nombre de vehicles han omplert també els aparcaments de supermercats i de l''Outlet', que aquest dilluns va reobrir portes.

El president dels comerciants al barri del Pertús, Bruno Comas, assegura que l'aixecament de les restriccions els dona una treva però recorda que només durarà una setmana perquè la setmana que ve ja és Nadal.