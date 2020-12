Figueres afronta una nova vaga d'escombraries indefinida

Si no hi ha un acord d'última hora, Figueres afrontarà a partir d'aquest dimarts a les nou de la nit una vaga indefinida d'escombraries i també de la resta de serveis municipals (enllumenat, parcs i jardins i neteja viària). Les posicions entre les parts continuen enrocades després de setmanes de negociacions, tot i que l'equip de govern i els sindicats convocants (CCOO i Co.bas) asseguren que no s'aixecaran de la taula fins l'últim minut. Els representants dels treballadors reclamen "seguretat jurídica" que els garanteixi que encara que se separin serveis els empleats no perdran drets laborals i el govern municipal defensa que se'ls ha lliurat un escrit de Fisersa on garanteix que es mantindran.

Figueres ja va viure el Nadal del 2016 una vaga d'escombraries, que va durar quatre dies. L'acord al què es va arribar és precisament el que reclamen de nou els sindicats. Un conveni franja per a tots els treballadors, que va acabar tombat. Segons els sindicats per errades tècniques que ara es podrien resoldre. Segons fonts consultades, però, l'equip de govern descarta d'entrada un acord similar i es manté en el compromís que Fisersa ha donat per escrit als treballadors.

El document, signat pel gerent de l'empresa plurimunicipal, diu que les relacions laborals del personal que provingui d'Ecoserveis es regirà pel conveni col—lectiu d'aquesta empresa mixta "en tot allò que la situació del conveni, amb vigència caducada i denunciat, ho faci possible". Excepte, afegeix, pel que fa als increments retributius anuals generals que, "per imperatiu legal, han de regir-se i respectar els límits màxims establerts a les Lleis de pressupostos generals de l'Estat".

Malgrat això, garanteix "el manteniment de la tipologia de contracte, la categoria professional, les retribucions i l'antiguitat que el personal tingui a Fisersa Ecoserveis en el moment de la cessió així com altres condicions que, a títol personal, pugui tenir el personal en concepte de condicions més beneficioses".



Un compromís "insuficient"

Els sindicats, però, consideren que el document no és suficient i critiquen que només se'ls hagi enviat un escrit sense que hi hagi hagut cap comunicació directa. "Només hem fet negociacions amb les empreses implicades", assegura el secretari general de la federació de construccions i serveis de CCOO, Pau Gálvez.

"Si tenen alguna altra fórmula, nosaltres estem oberts perquè el que volen els treballadors és la seguretat que les seves condicions laborals no es veuran perjudicades, no es fa per demanar més sou", remarca Gálvez.

En aquest sentit, ha criticat les declaracions que l'alcaldessa, Agnès Lladó, i el vicealcalde, Pere Casellas, van fer al ple d'aquest dilluns i diu que "no ajuden". Lladó va acusar les sindicats de voler convertir l'equip de govern en un "ostatge" convocant la vaga, tot i que va garantir que la municipalització de l'enllumenat, el primer tràmit de la qual es va aprovar ahir, preserva els drets laborals dels treballadors.



La municipalització de l'enllumenat

També ha dir que el fet que Fisersa assumeixi la gestió d'aquest servei suposarà un estalvi anual de 218.000 euros. Per la seva banda, Casellas va acusar els sindicats de voler assumir un paper que els pertoca als polítics, com és el de decidir el model de gestió pública. En relació a això, Gálvez diu que els sindicats tenen clar que aquest paper li pertoca a l'equip de govern i que això "no es posa en dubte" però "la defensa dels drets aborals i salarials és dels treballadors".

Casellas també es va referir indirectament a la gestió que va fer l'exalcalde, Santi Vila, que va aturar una vaga l'any 2011 amb una pujada del sou dels treballadors. El vicealcalde va vincular "uns increments salarials desmesurats en aquests treballadors" amb a desinversió que acumula la ciutat. Una situació que, al seu entendre, ha "llastat" el marge de maniobra.

Després de diversos ajornaments de la vaga, prevista inicialment per al 9 de desembre, l'assemblea de treballadors d'Ecoserveis –que gestiona escombraries, neteja viària i enllumenat públic- i la UTE Brócoli –que gestiona parcs i jardins- va validar la convocatòria. Hi van participar una quarantena de la setantena de treballadors, 28 dels quals van donar-hi suport. Els sindicats i les empreses implicades estan negociant aquest dimarts a la tarda els serveis mínims i, si no hi ha un acord 'in extremis', Figueres tornarà a encarar una companya de Nadal amb els contenidors plens de brossa.