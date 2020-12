El govern de Figueres no cedeix al pols per la vaga d'escombriaires

El govern de Figueres va aprovar ahir la municipalització del servei d´enllumenat que presta l´empresa mixta Ecoserveis de forma prorrogada. I ho va fer amb el soroll de petards i crits per una protesta dels treballadors a la plaça que ahir en assamblea van acordar mantenir per avui la vaga d´escombriaires. L´alcaldessa, Agnés Lladó, va manifestar que «no podem permetre que ens marquin les polítiques». El canvi afecta els que el govern ha garantit els drets i sou.

La memòria elaborada especifica que comportarà un estalvi anual de 238.000 euros. 1.133.000 euros en cinc anys que es destinaran a millorar el deficient estat de l´enllumenat.

Ecoserveis integra el servei d´enllumenat i també la neteja i recollida d´escombraries. Es va acabar la concessió fa cinc anys i el govern esta acabant d´estudiar per quina fórmula s´opta.

El ple d´ahir aprovava inicialment la memòria justificativa de la modificació de la forma de gestió del servei d´enllumenat públic.

El vicealcalde, Pere Casellas, va exposar els avantatges que contempla la memòria, una de les principals, l´estalvi econòmic en les despeses del servei i l´estalvi fiscal que genera el fet de fer-ho de forma interna. A més, va exposar que s´ha elaborat un document de compromís de Figueres de Serveis (Fisersa) respecte als treballadors provinents d´Ecoserveis als quals «conservaran la totalitat de la seva escala salarial» i tampoc hauran de passar cap oposició.

El regidor de Ciutadans, Hector Amelló, va demanar que es deixés sobre la taula per tal que no suposi un escull en les negocia?cions per la vaga que comença avui.

Per part de Junts, Jordi ?Masquef mantenia la postura del grup d´externalitzar el servei amb un contracte de curta o mitja durada per deixar en l´empresa privada la inversió que cal en l´enllumenat.

«Més tensada la corda que està que es va convocar abans de denunciar el mateix conveni», deia Casellas en relació amb les declaracions d´Amelló i assegurava que consideren que «el que no pot fer un govern és negociar amb cap col·lectiu el model de prestació de serveis a la ciutat, crec que això ho ha de fer el govern», afegia, i no ser «hostatge d´interessos d´una part no gaire llarga del comitè d´empresa d´aquesta companyia».

L´alcaldessa, a més, va afegir que «ningú ens ha garantit que deixant el punt sobre la taula no hi hagi vaga, estem convençuts que n´hi haurà».

El govern estan preocupats pel que genera la vaga i sobretot per si pot afectar la situació de pandèmia. Per això s´ha demanat a Salut que «verifiqui i garanteixi» que els serveis mínims no provoquin cap efecte de possible increment de contagis.

L´enllumenat de Figueres consideren que pateix greu mancances i que cal una forta inversió per a la millora. «La gran majoria de l´enllumenat d´aquesta ciutat cal modificar-lo o perquè no compleix la normativa o perquè algun dia ens caurà pel cap algun fanal, perdoneu que sigui aixi de dràstica».

El ple va aprovar inicialment la memòria amb els vots d´ERC, el PSC, Guanyem i Canviem.