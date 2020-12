El 'nen robat' de Banyoles amplia la querella contra els pares adoptius

El periple judicial de Juan Francisco Beamonte viu un episodi més als Jutjats de Badalona. El recorregut per la via penal del 'nen robat' de Banyoles ha iniciat aquest dimarts una segona fase d'instrucció després que el cas s'arxivés inicialment l'any passat. Ara l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir-lo i Beamonte ha aprofitat el nou procés per ampliar la seva querella inicial. A més de denunciar els pares adoptius, el 'nen robat' de Banyoles acusa també a mitja dotzena de persones més, que haurien participat del seu procés d'adopció. Segons ha detallat el seu advocat, Samuel Guerro, es tractaria de personal de l'hospici on va viure Beamonte, personal sanitari i de les institucions públiques.

Beamonte va néixer el 1966 a l'Hospital Clínic de Barcelona i després d'una infància difícil, a càrrec de les seves àvies, va acabar en un hospici de Barcelona el 1973, on va ser adoptat per una família de Banyoles quan només tenia set anys, els Coll i Corominola. "Em van robar amb un procés d'adopció totalment irregular", assegura.

Segons ha descobert amb els anys, durant bona part de la seva vida ha conviscut, sense saber-ho, amb dues identitats, ja que en el moment de l'adopció es va crear una partida de naixement a nom de Joan Coll. Un jutge de Girona ja va anul·lar aquesta identitat falsa per la via civil el 2018 i ara es reobre per segon cop la via penal.

La causa, iniciada el 2019 contra els pares adoptius s'ha ampliat amb la reclamació també contra mitja dotzena de persones més, que formarien part d'una "trama més gran", segons paraules de l'advocat del denunciant. "No busco venjança, busco justícia. Si hi ha delictes que s'investiguin i si ha culpables que ho paguin", ha assegurat Beamonte a les portes dels jutjats.

El cas s'instrueix als jutjats de Badalona i no a Girona, on resideix, perquè els pares adoptius van inscriure'l al Registre Civil de Sant Adrià del Besòs.