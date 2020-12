Al·legacions de Salvem Siurana a l’ampliació de la carretera

La plataforma Siurana d´Empordà ha presentat al·legacions al projecte de la Diputació de Girona d´ampliació de la carretera perquè consideren que és una obra desmesurada que només beneficia dues empreses amb molt trànsit de vehicles pesats. El col·lectiu també mostra el seu malestar amb pancartes a la població.

La carretera és la GIV 6219, la única via que uneix el centre del poble amb el veïnat de Baseia. S´agafa des de la C31, la carretera de Figueres a l´Escala.

La via està previst que s´ampliï en dos trams. «Un projecte al nostre parer sobredimensionat que es fonamenta en la dubtosa dada de 593 vehicles d´IMD (Índex Mitjà de Desplaçaments diaris) que diuen que passen pel mig de Siurana», critiquen els veïns, que asseguren que durant el dia es veuen entre deu i vint cotxes o tractors per hora.

Es pretén fer una via de set metres d´amplada, cunetes laterals, desbrossats i terraplenats afectant almenys quinze metres totals. Actualment la via en fa 4,5 més la resta de marges. «Quedaria afectada tota la vegetació dels voltants, i gairebé una hectàrea d´expropiacions, sobre 4,5 km de carretera», es lamenten.

Consideren que es vol ampliar per facilitar el pas de vehicles d´empreses de Garrigàs i Vilamalla on «no els permeten el pas». I recorden que el polígon ja té una xarxa viària, infrautilitzada.

«Siurana passaria a ser municipi de trànsit permanent», es queixen, amb l´afectació que això comporta. També consideren desmesurada la inversió de 855.738 euros per una via que no és necessària. Han recollit signatures, presentat al·legacions i han penjat cartells de protesta a la població.