Atropella mortalment un operari de manteniment a Siurana i fuig

El Servei Català de Trànsit informa que aquest migdia s'ha registrat un sinistre viari mortal a la carretera C-31 a Siurana (Alt Empordà). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12:22 h.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha atropellat un operari que estava fent tasques a la via. A causa de l'accident, l'home ha mort. El turisme hauria fugit del lloc de l'accident i en aquests moments els mossos estan fent tasques de recerca per trobar-lo.

Arran de la incidència, s'han activat deu patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).