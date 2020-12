Els dos homes enxampats a la Jonquera amb una granada al cotxe accepten 7 anys i 8 mesos de presó

Els dos homes enxampats a la Jonquera (Alt Empordà) el 4 d'octubre del 2019 amb una granada al cotxe han acceptat 7 anys i 8 mesos de presó. El judici s'ha fet aquest dimecres a l'Audiència de Girona a porta tancada per motius de seguretat i enmig d'un ampli dispositiu policial. Els acusats han reconegut que duien una granada de mà antipersona M-75 de fabricació sèrbia d'ús militar i tampons per falsificar visats de passaport. El tribunal els condemnarà per un delicte de dipòsit d'armes de guerra i un delicte de tinença d'elements destinats a la falsificació de documents. La defensa dels processats, encapçalada per l'advocat Joaquim Bech de Careda, ha sol·licitat que els expulsin quan hagin complert 2 anys i mig de condemna.