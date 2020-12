Francesos al Pertús i la Jonquera en el primer dia sense confinament a França

França va aixecar ahir el confinament i això va traduir-se en una important afluència de visitants francesos a les zones comercials del Pertús i la Jonquera (Alt Empordà). Malgrat que a Catalunya continua vigent el confinament perimetral, aquest matí a la zona fronterera no hi havia controls i això ha permès que molts francesos s´hagin desplaçat per fer-hi compres -sobretot de menjar i tabac- o per anar a menjar als seus restaurants, molts dels quals aquest dimarts van obrir després de diverses setmanes tancats. Bosses plenes i un gran nombre de vehicles van omplir també els aparcaments de supermercats i de l´Outlet, que aquest dilluns va reobrir portes.

A primera hora del matí del dimarts, l´aparcament del Pertús ja estava ple i a les botigues de venda de tabac s´hi van formar algunes cues per comprar. També van aprofitar per carregar carros de la compra i fer algunes compres de Nadal. Aquest és el cas de la Evelin, que va viatjar amb el seu marit com feia habitualment un o dos cops al mes abans del confinament. Va decidir aprofitar que s´havia aixecat les restriccions per tornar a comprar-hi. «Venim aquí perquè no és tan car com a França», assegurava.

També s´hi va desplaçar la Natalie, en el seu cas mitjançant una sortida organitzada amb bus. Va venir des d´una població propera a Montpeller i va fer-ho, sobretot, per comprar tabac. Diu que malgrat els quilòmetres que han fet, hi ha algunes botigues tancades. A la Jonquera, l´escenari era aquest matí similar. Els aparcaments dels grans supermercats i l´Outlet estaven molt més plens que un dimarts normal.

Una reactivació del sector molt esperada per ambdues localitats. El president de l´associació de comerciants de la zona, Bruno Comas, diu que en les últimes setmanes ha estat pràcticament «sol» obrint i admet que aquest dimarts començava a «haver-hi una mica més d´ambient». Espera que l´afluència de visitants es multipliqui durant el cap de setmana però alerta que tindrà una durada curta perquè els francesos només celebren el Nadal i «és la setmana que ve». Tot i això, admet que la situació els dona un bri d´esperança: «Vulguis o no dona una mica d´alegria a tothom».