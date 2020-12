Absolen l'alcaldessa de Roses de desobediència per l'1-O

El jutjat penal 1 de Figueres ha absolt l´alcaldessa de Roses, Montse Mindan, del delicte de desobediència al qual s´enfrontava per suposadament haver permès que s´utilitzessin locals municipals per al referèndum de l´1-O. La magistrada no veu provat que Mindan facilités l´obertura de locals de titularitat municipal per utilitzar-los com a centres de votació.

Tampoc que obrís l´Ajuntament o donés la clau a algun regidor perquè s´hi poguessin fer les votacions ni que amb «ànim de desatendre i menysprear el requeriment del Constitucional» donés suport o facilités l´obertura del col·legi Els Grecs. Mindan s´enfrontava a un any d´inhabilitació i a pagar 3.240 euros de multa.

La sentència conclou que «ha quedat provat que ni l´Ajuntament ni l´alcaldessa van elaborar ordres directes o indirectes per facilitar les votacions de l´1 d´octubre des de la institució pública». I la magistrada Estela Ramos Díaz va més enllà, assegurant que tampoc s´ha provat «fefaentment que, al llarg del procés, tolerés o permetés les votacions» perquè, segons la prova practicada al judici, tampoc s´ha demostrat que l´alcaldessa sabés abans del referèndum «quins locals s´obririen o qui els obriria». Per tant, apunta que això va fer impossible que Mindan portés a terme «alguna acció per impedir-lo».

La resolució conclou que ha quedat provat que va rebre la notificació de la providència del Tribunal Constitucional el 8 de setembre del 2017, advertint sobre l´obligació d´impedir o paralitzar qualsevol iniciativa relacionada amb el referèndum. I, tot i que va signar un decret d´alcaldia donant suport a l´1-O, era un document «merament polític».

A més, recull que no ha quedat provat que «disposés l´obertura dels locals » per al referèndum, ni que enviés una comunicació a la Generalitat, a l´Associació Catalana de Municipis ni a l´Associació de Municipis per la Independència (AMI) confirmant els locals que hi hauria a disposició durant la jornada electoral.

I en relació amb el mateix 1-O, el jutjat assegura que «no ha quedat provat que l´acusada, amb ànim de desatendre i menysprear el requeriment del TC, recolzés i facilités l´obertura del col·legi Els Grecs» ni tampoc «que obrís la porta principal del consistori ni donés les claus a cap regidor perquè ho fes».

El jutjat determina que no es pot concloure que la conducta de l´alcaldessa «vulnerés» allò disposat a la resolució del Constitucional.

La sentència argüeix que «diversos testimonis han manifestat que l´alcaldessa no va donar ordres expresses ni tàcites amb l´objectiu de contravenir la resolució del Tribunal Constitucional».

Per això, absol Montse Mindan del delicte de desobediència, pel qual s´enfrontava a un any d´inhabilitació i a pagar una multa de 3.240 euros. La sentència no és ferma i es pot recórrer a l´Audiència de Girona.