Les deixalles s'acumulen en el primer dia de vaga a Figueres

Les escombraries es van començar a acumular ahir al voltant dels contenidors dels carrers de Figueres en les primeres hores de la vaga que va començar dimarts a les nou del vespre. Des de Comerç Figueres demanen participar a les negociacions. Des de Salut s´han modificat els serveis mínims per no afectar la pandèmia. D´altra banda, el govern ha fet arribar als ciutadans un document informatiu amb les principals preguntes sobre la vaga.

Les primeres dotze hores de vaga van ser suficients ahir perquè fos visible la situació que patirà la ciutat amb aquesta aturada a les portes de Nadal.

Els contenidors estaven plens, sense espai per a més bosses, que s´acumulaven tot al voltant, tant als contenidors en superfície com als soterrats en punts com la Rambla.

El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, diu que la vaga arriba en un moment en què els comerciants són «especialment vulnerables» i que «ara no toca». També demana participar a les negociacions i recorda que, abans de la convocatòria, la ciutat «ja no estava neta». La convocatòria va començar a les nou del vespre i només es donen els serveis bàsics.

«Si és hora de trencar-ho tot, hauríem de començar a mirar-ho tot: contractes, nòmines i gestió per saber per què no es posen d´acord», ha dit.

Carbó ha explicat també que han demanat als seus associats que intentin ordenar al màxim la brossa que generin i que es netegin la zona exterior dels seus establiments per minimitzar al màxim els efectes.

El govern havia demanat a Salut que es garantís que això no pogués suposar un increment del risc de contagi per la covid-19.

Des del departament de Salut van marcar ahir nous criteris en els serveis mínims perquè això no passi. D´altra banda, el govern va editar ahir un document de preguntes freqüents (FAQ) com quins són els motius al·legats pels convocants per fer vaga.

La convocatòria de vaga està proposada pels sindicats CCOO i Co.bas. També ho van validar els treballadors de l´UTE Brócoli, adjudicatària del servei de parcs i jardins des de fa uns mesos.

Ecoserveis funciona amb concessió prorrogada des de fa cinc anys. Ofereix els serveis de recollida d´escombraries, enllumenat públic, neteja viària i la deixalleria de Figueres. El govern ha començat el procés per municipalitzar l´enllumenat públic i assumir els treballadors a l´empresa municipal Fisersa. La vaga es convoca per«mantenir la unitat productiva en vista a la intenció de separar plantilles» i que mantindran les condicions laborals.