Els homes detinguts a la Jonquera per dur una granada al cotxe pacten 7 anys de presó

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir dos acusats de dur una granada al cotxe mentre conduïen per l'AP-7 a la Jonquera. Els acusats van admetre que duien una granada de mà antipersones M-75 de fabricació russa d'ús militar així com tampons per fabricar visats de passaport. Després d'un acord entre les parts, els processats van acceptar 7 anys i 8 mesos de presó, tal com va proposar la Fiscalia, i van rebaixar la pena inicialment demanada. Amb tot, els processats només hauran de complir dos anys i mig de presó i després seran expulsats als seus països d'origen. Es tracta d'un pacte proposat per la defensa al qual totes les parts s'han adherit. Com que l'acusació pública ha mostrat la seva intenció de no interposar recurs, s'ha arribat a un acord.

La Fiscalia demanava 10 anys i 6 mesos de presó per a tots dos acusats per un delicte de dipòsit d'armes de guerra i un delicte de tinença de material destinat a cometre falsedat documental. A més, també sol·licitava que se'ls privés de la llicència d'armes durant 12 anys.

Els fets descrits van tenir lloc el 4 d'octubre de 2019 passades les nou del vespre, quan una patrulla de la Guàrdia Civil va aturar un vehicle sospitós de matrícula estrangera a l'altura de la Jonquera i en direcció cap a França. Els dos acusats anaven asseguts a davant, i als seients del darrere hi havia una maleta de color marró, dins de la qual van trobar una granada de fabricació sèrbia d'ús militar. La unitat especialista en explosius, el Tedax, va confiscar l'arma i va determinar que tenia «plenes condicions de funcionament i conservació». Al vehicle també van decomissar tampons i passaports falsos «per simular l'entrada i sortida a països comunitaris per falsificar segells de la comunitat europea», segons indica l'escrit d'acusació de la Fiscalia.

Els agents van detenir els dos homes i el jutjat d'instrucció 6 de Figueres va ordenar-ne l'ingrés a presó sense fiança el 5 d'octubre de l'any passat, on fins llavors han complert presó provisional. La detenció dels acusats va iniciar una investigació de la Guàrdia Civil per esclarir si tenen vincles amb el crim organitzat, que ara està sota secret de sumari.

El judici va tenir lloc a porta tancada perquè es va qualificar d'alt risc i va comptar amb un dispositiu policial desplegat per protegir la sala. L'advocat dels acusats, Joaquim Bech de Careda, es va mostrar satisfet per l'acord assolit amb la Fiscalia i el va qualificar «d'excel·lent».