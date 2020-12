Continuen les converses per intentar aturar la vaga indefinida d'escombraries a Figueres

Continuen les converses per intentar aturar la vaga indefinida d'escombraries a Figueres · ACN

Els sindicats i les empreses continuen les converses en el marc de la vaga indefinida d'escombraries de Figueres, que ja fa tres dies que dura. Segons les fonts consultades, els contactes es mantenen amb la voluntat d'intentar aturar la convocatòria però encara no s'albira un acord imminent. Com a mostra de "bona voluntat", els sindicats convocants de la vaga (CCOO i Co.bas) han desconvocat una concentració de protesta que estava prevista per aquest migdia davant de l'Ajuntament. Aquest dijous, Fisersa va fer arribar una nova proposta "més clarificadora" en la qual es compromet a mantenir les condicions dels treballadors que passin a l'empresa des d'Ecoserveis, que actualment gestiona escombraries, enllumenat públic i neteja viària.

Els sindicats, que demanen "seguretat jurídica" davant d'aquest compromís, l'estan estudiant.