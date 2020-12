La vaga omple de deixalles Figueres mentre intenten arribar a un acord

La vaga d'escombriaires a Figueres compleix avui tres dies i ja s'acumulen tota mena d'objectes i deixalles al costat dels contenidors, tot i els serveis mínims. Les dues parts intenten avançar amb propostes que hi ha sobre la taula. De moment, però, no hi ha prevista cap reunió imminent.

Des del sindicat CCOO, Pau Gálvez ha explicat que continuen les negociacions amb les propostes que tenen sobre la taula. Els sindicats volen garanties que es mantindran els drets dels treballadors davant la separació de la plantilla. Des del govern han informat que se'ls ha fet arribar la proposta, a CCOO i Co.bas, especificant més el contingut. La proposta defensen que és una garantia que es mantindran els drets dels treballadors.

Ecoserveis ofereix el servei amb una concessió prorrogada, d'enllumenat, neteja viària i deixalleria. L'enllumenat es municipalitzarà.