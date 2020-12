Estudien tancar cap de Creus als cotxes a Cadaqués i Roses

Fins a sis mil vehicles va ser el pic de vehicles diari aquest a la carretera del Far de Cap de Creus, a Cadaqués, i a la de Montjoi fins a Jóncols, a Roses. L'allau de visitants va«col·lapsar» les vies gairebé a diari. Va generar problemes greus de mobilitat i va elevar el risc per a les persones, segons Bombers. Ara, ajuntaments i direcció del Parc Natural tenen sobre la taula com regular l'aforament. Tancar les dues carreteres als cotxes en alguns moments de l'any i accedir-hi en transport públic és una de les opcions per limitar l'aforament.

La pressió del darrer estiu de visitants del país per les restriccions de la pandèmia es va centrar «en dos culs-de-sac»: la carretera del Far i la punta de Roses fins a cala Jóncols», tot i algun problema a Llançà i al Port de la Selva. Ho explica el nou director del Parc Natural, Ponç Feliu, que recent estrenat al càrrec s'ha reunit amb els responsables dels ajuntaments per abordar el tema.

A Roses les nou cales del litoral van atraure turistes en massa. El regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, diu que és «una situació que no ens havíem trobat mai», amb «gairebé cada dia el mes d'agost la carretera col·lapsada». L'Ajuntament va prendre mesures posant impediments i sancions.

A Cadaqués el cul-de-sac va ser el de sempre, la carretera del Far. Hi ha petits aparcaments però insuficients i els cotxe pugen i baixen buscant on estacionar. Feliu constata que són espais dimensionats per un volum de vehicles que és inferior al que està passant ara. S'ha de regular o fins i tot limitar l'accés.

61.000 vehicles en un dia

El regidor de Comunicació de Cadaqués, Sergi Blay, diu que en un dia han arribat al municpi 61.000 vehicles. Són xifres desorbitades que ni el municipi ni l'espai natural poden absorvir.

Genera quatre principals problemàtiques: l'impacte sobre l'espai natural, les incomoditats alvisitant, roblemes de mobilitat, i eleva el risc per a les persones.

Respecte l'impacte, Ponç Feliu remarca que «en el cas de la zona sud, reserva integral no ho és, només hi ha cap Norfeu, però el Far és una reserva integral que és la màxima figura de Catalunya». Per tant, és clar en el missatge que el visitant ha de ser conscient que està dins un parc natural, un espai de gran valor natural, i que «hem de garantir que els usos que hi ha siguin els mínims pel que fa a l'ús públic, hem de ser capaços de regular-ho». Perquè a més, afegeix, «fins i tot el visitant queda descontent».

Té clar que si hi ha un parc natural, s'ha de saber regular i garantir la protecció dels seus valors naturals, paistgístics i faunístics.

El problema de la mobilitat ha generat incomoditats al visitant i un risc que va mantenir en alerta Bombers i policies.

La situació ha obligat a plantejar de forma urgent mesures per l'estiu vinent en aquests dos punts conflictius i passen per restringir el pas dels vehicles.

A peu i en bicicleta, sempre

«A peu i en bici pots anar-hi sempre però amb vehicle ens hem de posar a regular-ho», diu Feilu. Tancar les dues carreteres en algun tram de l'any i accedir-hi amb transport públic és una opció. La resta de trams de l'any que s'hi permetés l'accés es controlaria l'aforament.

A Cadaqués Blay diu que es plantegen a mijtà-llarg termini, un gran aparcament a la part baixa. I el mateix faria Roses. «Un gran aparcament al començament del parc i que es pugui accedir amb busos elèctrics, minibusos o algun altre transport», diu Giner.

Mentre això no sigui possible i per la resta de l'any s'ha recuperat un avantprojecte que treballen perquè cada cala tingui un petit espai per estacionar. «Ha estat caòtic», constat Giner, «i no volem que torni a passar».

Al marge de l'allau de visitants, els municipis i el Parc Natural van haver de controlar l'increment de les acampades i la presència d'autocaravanes.