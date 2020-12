Figueres intenta retirar les deixalles acumulades en tres dies de vaga

Figueres intentava ahir recuperar la normalitat i que les deixalles anessin desapareixent dels carrers després que divendres al vespre els sindicats abandonessin la vaga d'escombriaires. CCOO i Co.bas van decidir desconvocar la vaga per «responsabilitat» davant l'augment de la pandèmia i la petició del sector comercial. Els serveis de recollida treballaven ahir al 100% però l'acumulació de deixalles feia impossible recuperar ràpid la normalitat.

Les escombraries s'acumulaven ahir a última hora del vespre encara al voltant de diversos punts de contenidors de barris de Figueres.

El personal d'Ecoserveis treballava ahir al 100%, inforamava a primera hora del matí l'Ajuntament, que afegia que la ciutat «trigarà unes hores a recuperar lanormalitat en la recollida d'escombraries». Els camions van començar a veure's pels principals punts de la ciutat per retirar les deixalles després de tres dies.

Des del Govern van manifestar també la satisfacció de les parts per resoldre el conflicte, «sobretot en aquestes dates nadalenques i estant en plena pandèmia de la covid-19».

L'Ajuntament afegia «la satisfacció perquè les parts entenguin que la negociació ha de ser entre empreses i sindicats». Van acordar avançar la mesa de negociació del 15 al 7 de gener. Per la seva banda, els sindicats CCOO i Co.bas manifestaven que es va acordar per responsabilitat davant l'augment dels indicadors de la covid-19 i davant la petició de l'Associació de Comerciants de tenir en compte la situació «tant dura per la qual estan passant, situació que encara es complicarà més en els propers dies».

Finalment, «per l'acceptació per part de l'empresari at implicats en el conflicte de poder constituir el 7 de gener una taula de negociació». L'objectiu és consolidar les condicions laborals i salarials dels diferents sectors dels serveis públics de sanejament urbà, jardineria i enllumenat públic. Són els serveis que ofereix en concessió prorrogada l'empresa mixta de capital públic-privat Ecoserveis. Enllumenat ja s'ha decidit municipalitzar.