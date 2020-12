S'eleva el risc en cas d'incendi per la saturació a l'espai

L'increment de visitants al Parc Natural de Cap de Creus no ha supost més rescats el 2020, però si va elevar el factor de risc per a les persones en situacions com incendis, constata el cap de la regió de Girona dels Bombers, Jordi Martí. "Va ser més risc, però no va passar res", diu Martí, que remarca que la principal problemàtica va centrar-se en la mobilitat. Les xifres de rescats entre el 15 de juny i el 15 de setembre del 2019 i les del 2020 són similars. En total va ser 53 actuacions el 2019 i 48 el 2020, segons Bombers. A l`'àrea interior de l'Alt Empordà, en canvi, els rescats es van disparar.