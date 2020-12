Unió de Pagesos convoca per demà tractorades pel territori

Unió de Pagesos ha convocat per demà, dilluns, tractorades i marxes lentes arreu de Catalunya per defensar que el sector és important sempre i no només quan tothom està tancat. La concentració principal serà a Lleida, però també se'n preveuen fer a l'Alt i el Baix Empordà, a la Garrotxa, al Ripollès, al Pla de l'Estany a la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre i al Tarragonès.

Així ho va afirmar aquesta setmana el coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, que va voler recordar que els pagesos i ramaders continuen «sent aquí» després de ser qualificats com un «sector essencial» durant els mesos de confinament domiciliari per la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit, UP reclama mesures a l'Estat, en relació als fons europeus que han d'arribar per compensar els efectes de la crisi sanitària, però també al conjunt de forces polítiques que concorreran a les eleccions del 14-F.

Joan Caball va assenyalar que des d'Unió de Pagesos estan veient com a causa de la pandèmia hi i ha moltes qüestions que afecten al sector i que no s'estan resolent. Per aquest motiu, han decidit tirar endavant mobilitzacions arreu del territori, coincidint amb una flexibilització de les restriccions.

El format que han escollit és el de les tractorades, ja que d'aquesta manera, els pagesos que hi participin estaran aïllats a l'interior de seu vehicle agrícola.

Caball va insistir en el fet que el pressupost de Ministeri d'Agricultura és un dels més petits de l'executiu espanyol i va lamentar que no es tingui en consideració el sector agrícola en les mesures compensatòries de la crisi.