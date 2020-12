Descoberta una plantació de marihuana a Riumors arran d'una baralla

Una baralla entre diverses persones a Riumors, a la comarca de l'Alt Empordà, va acabar amb una persona detinguda i 1.120 plantes de marihuana comissades pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar la nit del 14 de desembre al carrer Masmueca de la localitat. Un avís va alertar la policia que hi havia una batussa entre diferents persones i, fins i tot, asseguraven que s'havia escoltat un tret. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, es van trobar un home de 52 anys i veí del poble al costat d'un magatzem il·luminat d'on sortia una forta olor de marihuana. Quan els Mossos van preguntar-li per la baralla, l'home va assegurar que no en sabia res però que havia vist dues persones allunyant-se corrents de la zona.

Els policies van notar que l'home estava cada vegada més nerviós i que entrava en contradiccions, fet que va fer sospitar els agents que aleshores li van preguntar pel magatzem que estava amb les portes obertes. L'arrestat va reconèixer que era seu, però que el tenia llogat a dues persones que no es trobaven al lloc dels fets. En entrar a la nau, els Mossos es van trobar un espai ple de deixalles i una olor de marihuana cada vegada més forta.

La inspecció va portar els agents al final del magatzem on hi havia un cable negre que travessava una de les parets del magatzem amb una gran peça metàl·lica que barrava el pas. En retirar-la, els policies es van trobar un forat per on només passava una persona i a l'altra banda van aparèixer les 1.120 plantes de marihuana, dividies en tres estances i amb tot el material necessari per fer-les créixer.

A més, el dia següent un treballador de l'empresa energètica va verificar que el magatzem tenia la llum punxada i, per tant, estava defraudant fluid elèctric. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. L'arrestat va passar l'endemà a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres per respondre d'un delicte contra la salut pública.