Figueres crea un val de descompte per incentivar la compra als comerços i establiments de la ciutat

Cedida per l'Ajuntament de Figueres

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, el regidor de Promoció, Jesús Quiroga, i la regidora de Comerç, Ester Marcos. Cedida per l'Ajuntament de Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha creat un val de descompte per incentivar la compra als comerços i establiments de la ciutat. La iniciativa s'emmarca en la campanya 'Comprem a Figueres' i s'hi destinaran gairebé 200.000 euros en vals de 10 euros. Les persones empadronades a la ciutat d'entre 18 i 25 anys i de 65 o més podran adquirir dos vals per gastar-los als establiments locals. Per utilitzar un dels vals caldrà fer una compra d'un mínim de 20 euros i es podran utilitzar els dos en una compra superior als 40 euros. Els vals de descompte es podran descarregar a partir de l'1 de febrer, telemàticament, a través de la plataforma online o físicament, a l'Oficina de Turisme i es podran començar a utilitzar a partir del 15 de febrer.

Els establiments es podran adherir a la campanya a través d'un formulari de la pàgina web de l'Ajuntament del 15 al 30 de gener. Els adherits a la campanya disposaran d'un cartell identificatiu, no poden tenir més de 49 treballadors i han d'estar ubicats a Figueres.

La campanya s'emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat de Figueres elaborat per l'ajuntament i que s'està implementant des del mes d'abril.

El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga diu que la campanya "és una mesura més per ajudar al comerç i als negocis locals". "Tenim la voluntat que aquesta tingui un impacte de 500.000 euros a la ciutat. Aquesta és una primera fase i un estímul per poder-ne fer més en un futur", remarca.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha valorat molt positivament aquesta aliança estratègica i ha dit que "fer ciutat és defensar el comerç, l'hostaleria i la restauració".