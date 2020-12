Comissen més de 194 quilos de marihuana a la Jonquera

La Policia Nacional ha comissat més de 194 quilos de marihuana ocults en un autobús i en un cotxe a la Jonquera. S'han localitzat en només 10 dies de diferència, en la primera actuació els agents de la Policia Nacional van trobar aparcat a la via pública, un vehicle de luxe de gran cilindrada carregat amb 99 paquets que contenien més de 113 quilos de marihuana.

En la segona, del 23 de novembre, van localitzar 81 quilos ocults en un autobús de viatgers amb matrícula romanesa. Van detenir quatre ocupants com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i dos d'ells al seu torn per receptació: entre els quals hi ha els dos conductors i l'encarregat de l'empresa. En el bus també hi van descobrir una moto a peces robada. Els quatre detinguts després de ser posats a disposició judicial van ingressar a presó provisional per ordre del jutjat de guàrdia.

La primera es va iniciar arran de la detecció per part dels funcionaris de la Unitat d'Estrangeria i Documentació de la Jonquera d'un vehicle de luxe estacionat en un carrer en què s'observava un gran nombre de paquets sospitosos a l'interior.

Gràcies a la col·laboració de guies canins es va confirmar que el vehicle podria portar droga. El cotxe pertanyia a una empresa alemanya de lloguer de vehicles, si bé no es va poder localitzar el seu conductor o ocupants a l'hotel. Davant dels fets, la policia va procedir a la seva obertura i van trobar al maleter i als seients posteriors del vehicle 99 paquets precintats que contenien un total de 113,84 quilos de marihuana. També van intervenir una clonadora de targetes de crèdit.

Deu dies després, es va produir una altra intervenció policial amb confiscació del mateix tipus de droga i que es va iniciar gràcies a la informació facilitada per una ciutadana al cos de Mossos d'Esquadra.

En aquesta comunicació aportava dades sobre un autobús que arribaria a la Jonquera a una determinada hora, i que al seu interior s'ocultaria una considerable quantitat de droga. Per tot això i per tal de corroborar la informació facilitada, es van establir diversos controls en punts d'entrada al municipi en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Després de realitzar un control al vehicle i la preceptiva requisa de guies canins, va donar com a resultat positiu en diverses parts de l'autobús.

Finalment van trobar 81 quilos i van detenir un passatger, els dos conductors del vehicle i el responsable de l'empresa de transports com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. D'altra banda, al maleter de l'autocar van localitzar un paquet de grans dimensions a l'interior. S'ocultava el xassís, motor i forquilla corresponents a una motocicleta.