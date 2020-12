Figueres substitueix la cavalcada reial per dos dies de campament

L'Ajuntament de Figueres no celebrarà aquest any la tradicional cavalcada de Reis per la situació de la covid-19, però els més petits no es quedaran sense Ses Majestats. En comptes de ser els nens qui esperen els Reis, seran els Reis qui esperaran els nens. S'ha previst instal·lar un gran campament Reial al passeig Nou els dies 4 i 5 de gener. Hi haurà altres personatges nadalencs com en Fumera, la cartera reial i s'hi estrenarà una nova carrossa.

L'Ajuntament macarà un itinerari preestablert i amb sentit únic que tindrà entrada per avinguda Salvador Dalí i sortida per ronda del Parc. S'hauran de complir les mesures per la covid-19 com portar la mascareta en tot moment dins l'espai.

Els elements característics de la cavalcada de Figueres estaran exposats i ambientats amb patges i acompanyants dels Reis d'Orient. Els Reis d'Orient també hi seran.

Per accedir-hi, prèviament s'haurà de fer la inscripció. Les entrades seran gratuïtes però caldrà accedir a la plataforma de www.figueresaescena.com per obtenir-les. Les entrades seran nominals per un grup de màxim 6 persones del mateix grup de convivència. Estaran disponibles a partir del 2 de gener a les nou del matí.

L'Ajuntament posarà al servei de qui ho necessiti una taquilla d'expedició d'entrades a la placeta baixa de la Rambla. No es podran lliurar les cartes als Reis ni tampoc hi haurà caramels perquè l'intercanvi d'elements incrementaria els riscos d'aquest acte en relació al contagi per covid-19. Ara, els nens podran portar fanalets per donar la benvinguda a Ses Majestats.

La parada es podrà veure a través del canal YouTube de l'Ajuntament i de les seves xarxes socials, el dia 5 de gener a les vuit del vespre. Es podrà veure el recorregut pel campament i escoltar els tres Reis d'Orient.

Les poblacions estan organitzant l'arribada dels Reis d'una manera similar per tal d'evitar aglomeracions però que els més petits puguin igualment veure de prop Ses Majestats.

A l'Escala també hi hauràun campament a plaça Catalunya on es podrà accedir en condicions similars que a Figueres.