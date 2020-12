Roses poda les palmeres del passeig per evitar l'escarabat morrut

Els serveis de jardineria de l'empresa municipal Rosersa està realitzant treballs de poda i manteniment de les palmeres del passeig Marítim de Rose. Els períodes de baixes temperatures, moment en què l'espècie de l'escarabat morrut es troba en estat de letargia i no vola, reduint-se així el risc de dispersió, resulten òptims per a la realització dels treballs.

Les tasques que es realitzaen aquests dies consisteixen en la poda i sanejament de les palmeres amb l'enretirada de branques mortes i dàtils per millorar la seguretat dels vianants, així com el control de plagues.

Rosersa realitza un seguiment continuat de l'afectacio de les diferents espècies de palmeres existents a la població per establir les actuacions necessàries per al manteniment necessari en cada cas, tot garantint la seguretat a la via púlica.