El Consell ultima una moció sobre l'allau de projectes de renovables

El ple de la Jonquera on es va rebutjar el parc.

El ple de la Jonquera on es va rebutjar el parc. josep falgués

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà està treballant en una moció que ajudi els ajuntaments i els serveixi de recolzament davant de l'allau de projectes d'implantació de renovables. El mes de gener se celebrarà un nou consell d'alcaldes on està previst aprovar el document. Aquesta és una de les vies que té oberta l'ens amb l'objectiu de donar suport als consistoris, que es troben «indefensos» davant la falta de marc regulador que «planifiqui i ordeni el desenvolupament d'aquestes iniciatives». De moment, hi ha en tràmit un parc d'aerogeneradors a la Jonquera i una horta solar a l'Escala però hi ha desenes de projectes que en estudi.

El conseller comarcal de Canvi Climàtic, Agustí Badosa, admet que no tenen competències en aquesta matèria i diu que son «conscients» que caldrà aportar un percentatge d'energia però reclamen a la Generalitat que clarifiqui les zones on es poden implantar perquè els ajuntaments tinguin eines.

Diverses entitats ecologistes van llençar un crit d'alerta el mes de novembre reclamant que es redefinís la implantació de renovables per «l'allau» de projectes que estava rebent la comarca de l'Alt Empordà.

La publicació del Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables per part de la Generalitat va obrir la porta a la seva tramitació però, segons el Consell i els ajuntaments afectats, ho va fer sense definir les zones on era més adequat implementar aquests projectes.

L'Estat espanyol va publicar l'11 de desembre una zonificació ambiental però els municipis afectats reclamen al Govern que es clarifiqui en quins espais és més viable que es puguin instal.lar.

La Jonquera va aprovar la setmana passada una moció de rebuig. Al municipi una empresa preveu tirar endavant un projecte de deu molins.