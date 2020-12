Detenen una dona per no posar-se la mascareta a l'Escala

Una veïna de l'Escala va acabar ahir emmanillada després de negar-se a posar-se una mascareta. La dona es va resistir i va acabar detinguda. No és la primera vegada que protagonitza una situació similar. Almenys en dues ocasions se li havien aixecat actes.

La dona va aparèixer a quarts de deu del matí disposada a comprar al supermercat Aldi de l'Escala. Els responsables del centre van cridar-li l'atenció perquè anava sense mascareta.

Es va negar a posar-se-la i en to burlesc els va dir que truquessin a la policia. Com que no era la primera vegada que els passava, des de l'establiment van trucar a la Policia Local. Al lloc s'hi va desplaçar una patrulla mixta de Mossos i Policia Local.

Els agents van dialogar amb aquesta persona durant una estona però continuava negant-se a posar-se mascareta.

En aquesta ocasió, segons Mossos, la dona es va alterar. Va acabar detinguda i emmanillada per desobediència i resistència als agents de l'autoritat.

La dona ja és molt coneguda per aquesta pràctica a la població.

Tal com va publicar Diari de Girona, al mateix establiment havien hagut de trucar a la policia almenys en dues ocasions anteriors.

Durant el primer confinament va intentar entrar a comprar sense la mascareta. Va acudir-hi la policia, que va obligar-la a sortir de l'establiment. El mes de novembre passat es va repetir. De nou, quan li van dir que no podia entrar, els va explicar que tenia asma i que no l'havia de portar, però no duia cap document que ho justifiqués. Al lloc s'hi va desplaçar una patrulla amb un agent de la Policia Local i un agent dels Mossos d'Esquadra. La dona va continuar amb la mateixa actitud. L'agent va aixecar-li una acta. En aquests dos darrers casos, però, va acabar comprant.