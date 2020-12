Quatre detinguts per un robatori violent a Vilafant i equivocar-se de domicili a l'hora d'assaltar-lo

La plantació descoberta posteriorment per la policia

La plantació descoberta posteriorment per la policia - Mossos

Els Mossos d'Esquadra junt amb un vigilant municipal han detingut un home i tres menors per cometre un robatori violent a punta de pistola en un domicili a Vilafant.

Un dels menors portava una arma simulada tipus pistola i la va detonar dues vegades quan es va veure perseguit.

Els arrestats són un home, de 26 anys, de nacionalitat senegalesa i veí de Figueres i tres menors d'edat, a qui s'acusa de ser els presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa.

Els fets es van iniciar el passat 20 de desembre en una zona propera al CAP de Vilafant, quan un veí va veure quatre persones que sortien d'un vehicle, es posaven passamuntanyes i caminaven fins al carrer Closes d'en Clarà.

Els quatre individus van intentar accedir a la planta baixa d'un edifici. La víctima que es trobava al seu domicili va sentir sorolls a l'exterior i quan va sortir va veure quatre nois amb passamuntanyes que intentaven accedir al seu domicili, aquests en veure's sorpresos van amenaçar al propietari amb l'arma simulada i van fugir corrents.

Els Mossos quan van arribar al lloc, van veure dos homes que corrien, un d'ells amb una pistola i l'altre amb un bastó extensible, els agents els van seguir i fins a poder detenir-los.

Paral·lelament amb la col·laboració d'un ciutadà i un vigilant municipal, van localitzar el tercer autor dels fets, que va ser retingut fins a l'arribada de la dotació policial.

En l'escorcoll de les persones, van localitzar projectils de fogueig, passamuntanyes, guants, un bastó extensible i un ganivet de divuit centímetres de fulla.

Posteriorment els agents van trobar una arma de foc a sota d'un vehicle que estava estacionat en un dels carrers per on s'hauria produït la fugida.

El quart autor es va presentar voluntàriament a dependències el mateix dia dels fets i va quedar detingut.

El detingut major d'edat, amb antecedents previs, va passar el dia 21 de desembre a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs i els tres autors menors d'edat van quedar en llibertat i citats per comparèixer davant de la Fiscalia de Menors de Girona.



Volien robar marihuana en un altre pis

Arran de l'actuació, els Mossos han esbrinat que hi havia un pis amb 453 plantes de marihuana, 30 transformadors, 27 làmpades, 15 bombetes, 3 ventiladors i 3 caixes de connexions amb temporitzadors en una zona molt propera d'on es va produir el robatori violent i que era l'objectiu dels quatre autors. Per aquests fets, la policia ha obert una investigació per localitzar i detenir els propietaris de la plantació.